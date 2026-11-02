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Приведен Давор Мацура, власник Алта банке

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02.11.2026 11:29

Коментари:

4
Приведен Давор Мацура, власник Алта банке
Фото: altabanka.com

Давор Мацура, власник Алта банке, над којом је проглашен стечај приведен је током ноћи између недјеље и понедјељка, сазнаје Нова.рс.

Претходно је полиција више од 30 сати, још од суботе вршила претрес у просторијама Алта банке, којој је у суботу ујутро рано извршни одбор Народне банке Србије одузео дозволу за рад и проглашен је њен стечај, преноси Нова.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Давор Мацура

Алта банка

Народна банка Србије

привођење

Полиција

претреси

Коментари (4)

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