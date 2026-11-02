Приведен Давор Мацура, власник Алта банке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Давор Мацура, власник Алта банке, над којом је проглашен стечај приведен је током ноћи између недјеље и понедјељка, сазнаје Нова.рс.
Претходно је полиција више од 30 сати, још од суботе вршила претрес у просторијама Алта банке, којој је у суботу ујутро рано извршни одбор Народне банке Србије одузео дозволу за рад и проглашен је њен стечај, преноси Нова.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч12
Србија
3 ч0
Србија
5 ч17
Србија
5 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму