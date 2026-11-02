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Илија Срдановић открио шта ће бити први корак Студентске листе

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02.11.2026 10:39

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Илија Срдановић открио шта ће бити први корак Студентске листе
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

Први кандидат на Студентској листи Илија Срдановић изјавио је да ће први корак те листе када формира Владу бити успостављање владавина права и навео да је "још рано спекулисати име новог премијера и имена министара".

Срдановић је рекао да ће, када Републичка изборна комисија после понављања гласања на више од 50 бирачких мјеста, прогласи коначне резултате, почети одбројавање дана до конституисања нове Владе.

- Први кораци нове Владе биће везани за владавину права и преузимање најважнијих управљачких механизама у извршној власти, које ће да обезбеде једнакост за све. Још је рано спекулисати име новог премијера и имена министара. Тек када добијемо коначне резултате избора можемо да говоримо о томе - навео је Срдановић у разговору за Нова.рс.

Када је ријеч о будућем премијеру и министрима, рекао је да за те позиције има више квалитетних кандидата на листи, али да је о томе још рано говорити.

Срдановић је рекао да ће, уколико има потврда о учињеним кривичним дјелима од стране било ког лица, које је учесник у политичком или било ком другом дјелу живота, у економији, привреди, јавном сектору, тужилаштво покренути поступак.

Говорећи о медијима, навео је да је у програму Студентске листе темељна вредност друштва - слобода медија за све и да "слобода уређивачке политике мора да буде поштована у складу са нашим законом".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Студентска листа

Илија Срдановић

Србија

Влада Србије

Коментари (12)

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