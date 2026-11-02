Аутор:АТВ редакција
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По налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, у сарадњи са полицијским службеницима УКП, СБПОК и Одјељења за сузбијање организованог финансијског криминала, данас су ухапшене три особе, међу којима је власник банке Давор Мацура, због сумње да су оштетила "Алта банку" за чак 45 милијарди динара.
Поводом овог случаја, Ахмед Делимеђац, адвокат Давора Мацуре, изјавио је за "Еуроњуз Србија" да је претрес банке почео још у суботу рано ујутру, те да се његов брањеник сам одазвао позиву и у потпуности сарађивао са надлежним органима.
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"Претрес банке је трајао још од суботе, од 04:00 часа ујутру. Ја сам био са њим од тренутка када је позван да дође у банку, након чега му није било дозвољено да напусти просторије. Све вријеме је присуствовао том претресу на који се сам одазвао. Нико га није јурио, нити је он хтио да бјежи, нити било шта слично. Присуствовао је све вријеме том претресу и није било никаквих проблема у том погледу, за разлику од појединих наслова у медијима", истакао је Делимеђац за "Еуроњуз Србија".
Он је потврдио да је његовом клијенту одређено полицијско задржавање у року од 48 сати.
Дана 31. октобра и 1. новембра 2026. године, по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, извршени су претреси просторија “Алта банке” а.д. и стамбеног простора осумњиченог Давора Мацуре. Том приликом извршен је и попис готовог новца у трезору банке, саопштено је из ЈТОК.
За осумњиченог Мацуру постоје основи сумње да је извршио кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика, док се остали осумњичени терете за помагање у извршењу овог кривичног дјела.
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Према сумњама тужилаштва, Мацура је у претходном периоду, закључно са 31. октобром 2026. године, прекорачио границе својих овлашћења. У томе су му, како се сумња, помогли Г. М. и И. П., који су били задужени за непосредно руковање вриједностима у трезору “Алта банке”.
Они су му, како се наводи, предавали картице за улазак у трезор или му својим картицама и присуством омогућавали неовлашћене уласке у просторију “Депо”.
Том приликом је Мацура износио новац из трезора и на тај начин, према сумњама тужилаштва, прибавио противправну имовинску корист у износу од око 45 милијарди динара.
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Осумњиченима је одређено задржавање у трајању до 48 сати.
У наредном периоду они ће бити саслушани у Јавном тужилаштву за организовани криминал.
Претходно је полиција више од 30 сати, још од суботе, вршила претрес у просторијама Алта банке, којој је у суботу ујутро рано извршни одбор Народне банке Србије одузео дозволу за рад и проглашен је њен стечај.
Давор Мацура је доктор наука у области менаџмента и бизниса.
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Власник је и предсједник Управног одбора АЛТА банке а.д. Београд и власник је Алта Пеј Групе.
Мацура (43) се у бизнис упустио 2008. године када је отворио мјењачницу Алта у Земуну као предузетничку радњу. У међувремену је Мацура постао предсједник Удружења мјењача Србије, а 2014. године је предузетничка радња прерасла у д.о.о.
Од 2016. године креће успон. Те године Алта пеј постаје платна институција, односно добија дозволу да у њиховим мјењачницама може да се обавља платни промет, попут плаћања рачуна.
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