Повећање пензија у Српској: Већ се спомиње колико би могле расти

Аутор:Стеван Лулић
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У јануару нас очекује редовно усклађивање пензија у Републици Српској, а одређени проценти већ су споменути на данашњој сједници Економско-социјалног савјета.
Наиме, предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић, рекао је након сједнице, да је изнесен податак о планираном повећању пензија по редовном усклађивању од 7,5 до осам одсто.
Ако за примјер узмемо нижи споменути проценат (7,5 одсто) то значи да ће најнижа пензија за стаж до 15 година бити повећана за 27 марака и, умјесто досадашњих 361, износиће 388 марака.
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За мјесец септембар ове године најнижа пензије за стаж од 40 и више година износила је 724 КМ, а, уколико се Станковићеве ријечи обистине, од јануара ће бити повећана за око 54 марке и износиће око 778 марака.
У истом мјесецу за пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија износила је 1.096 КМ и у поменутом случају биће повећана за око 82 марке. То значи да би ова јануарска пензија 2027. године износила око 1.178 КМ.
У 2026. години пензије су повећаване два пута.
Према редовном усклађивању у јануару су расле за 6,45 одсто.
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Осим овог редовног, Влада Републике Српске донијела је одлуку да се пензије од августа повећају за 3,55 одсто.
Кроз ова два усклађивања, пензије су у 2026. години укупно увећане за 10% у односу на претходну годину.
Осим ова два повећања пензија, корисници су у августу добили и једнократну новчану помоћ.
По 120 КМ примили су пензионери чија је пензија износила 698,48 КМ или мање, док су по 80 марака добили пензионери чија су примања била већа од овог просјека.
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