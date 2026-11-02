Какво нас вријеме очекује ове седмице? Метеоролози објавили прогнозу до петка

Аутор:АТВ редакција
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Федерални хидрометеоролошки завод објавио је временску прогнозу до петка, а ево какво вријеме нас очекује.
Промјенљиво и претежно облачно вријеме очекује се у БиХ наредних дана, уз повремену кишу, док ће на планинама бити могућ и слаб снијег. Јутарње температуре постепено ће падати, па се крајем седмице у појединим крајевима очекује и мраз.
Из Федералног хидрометеоролошког завода објавили су прогнозу за ову седмицу, а она изгледа овако:
У уторак 03.11.2026., претежно облачно вријеме са кишом, а на планина са слабим снијегом. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 3 до 9, на југу до 14, а дневна од 4 до 10, на југу од 12 до 18 ° Целзијуса.
У сриједу 04.11.2026., у Босни претежно облачно вријеме, а у Херцеговини сунчано уз умјерену облачност. У Босни је повремено могућа слаба киша. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 2 до 8, на југу до 13, а дневна од 4 до 10, на југу од 12 до 18 °Целзијуса.
У четвртак 05.11.2026., у Босни умјерено до претежно облачно вријеме, а у Херцеговини сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 1 до 7, на југу до 9, а дневна од 5 до 11, на југу до 17 °Целзијуса.
У петак 06.11.2026., на југу и југозападу претежно сунчано, а у остатку земље умјерено и претежно облачно вријеме. Вјетар слаб сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од -2 до 4, на југу до 6, а дневна од 6 до 12, на југу до 18 °Целзијуса.
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