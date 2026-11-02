У Српској рођено 20 беба

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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, 12 дјевојчица и осам дјечака.
У Бањалуци је рођено 10 беба, у Бијељини три, у Приједору и Источном Сарајеву по двије, Добоју, Требињу и Градишци по једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Седам дјевојчица и три дјечака рођено је у Бањалуци, двије дјевојчице и један дјечак у Бијељини, два дјечака у Источном Сарајеву, дјевојчица и дјечак у Приједору, по једна дјевојчица у Добоју и Градишци, а дјечак у Требињу.
У породилиштима у Зворнику, Фочи и Невесињу није било новорођених, пише Срна.
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