Logo

У Српској рођено 20 беба

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
02.11.2026 08:10

Коментари:

0
беба
Фото: pexels/Danik Prihodko

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба, 12 дјевојчица и осам дјечака.

У Бањалуци је рођено 10 беба, у Бијељини три, у Приједору и Источном Сарајеву по двије, Добоју, Требињу и Градишци по једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Седам дјевојчица и три дјечака рођено је у Бањалуци, двије дјевојчице и један дјечак у Бијељини, два дјечака у Источном Сарајеву, дјевојчица и дјечак у Приједору, по једна дјевојчица у Добоју и Градишци, а дјечак у Требињу.

У породилиштима у Зворнику, Фочи и Невесињу није било новорођених, пише Срна.

Подијели:

Таг :

беба

Коментари (0)

Више из рубрике

снијег стројице цеста коловоз аута саобраћај зима

Друштво

Овог јутра киша у долинама, снијег на планинама: Какво вријеме ће бити данас

5 ч

0
Хороскоп

Друштво

Седмични хороскоп: Шта вам звијезде доносе у првој седмици новембра?

5 ч

0
На Сајму домаћих производа у Трнову данас се представило 90 учесника из Републике Српске и Србије са традиционалним производима и рукотворинама.

Друштво

На сајму домаћих производа 90 учесника, најукуснију питу направила Стана Кнежевић

21 ч

0
Igračke

Друштво

С тржишта БиХ повучена играчка за дјецу

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима