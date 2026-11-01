С тржишта БиХ повучена играчка за дјецу

Како је наведено у обавјештењу Агенције за надзор над тржиштем о небезбједном производу, узица на бродићу премашује максималну дозвољену дужину од 800 милиметара, због чега представља потенцијалну опасност за најмлађе.

Ријеч је о производу марке Гоки, шифре артикла 54849, серијског броја 124359 и бар-кода 4013594548496. Произвођач је њемачка компанија Голнест и Кизел (Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG), док је увозник за БиХ фирма Тој енд Џој (Toy & Joy) д.о.о. Сарајево. Земља поријекла производа није позната.

Због утврђеног ризика другог нивоа, предузете су мјере информисања потрошача и поврата производа од купаца.

Потрошачима који посједују овај дрвени бродић савјетује се да одмах престану да га користе и уклоне га ван домашаја дјеце. Производ је потребно вратити на продајно мјесто, гдје је могуће остварити поврат новца.