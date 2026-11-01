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С тржишта БиХ повучена играчка за дјецу

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01.11.2026 14:23

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Igračke
Фото: Markus Spiske/Pexels

Дрвени бродић за повлачење с моторичком петљом, произвођача Гоки, повлачи се с тржишта Босне и Херцеговине због утврђеног ризика од дављења код дјеце млађе од три године.

Како је наведено у обавјештењу Агенције за надзор над тржиштем о небезбједном производу, узица на бродићу премашује максималну дозвољену дужину од 800 милиметара, због чега представља потенцијалну опасност за најмлађе.

Ријеч је о производу марке Гоки, шифре артикла 54849, серијског броја 124359 и бар-кода 4013594548496. Произвођач је њемачка компанија Голнест и Кизел (Gollnest & Kiesel GmbH & Co. KG), док је увозник за БиХ фирма Тој енд Џој (Toy & Joy) д.о.о. Сарајево. Земља поријекла производа није позната.

Због утврђеног ризика другог нивоа, предузете су мјере информисања потрошача и поврата производа од купаца.

Потрошачима који посједују овај дрвени бродић савјетује се да одмах престану да га користе и уклоне га ван домашаја дјеце. Производ је потребно вратити на продајно мјесто, гдје је могуће остварити поврат новца.

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Тагови :

играчка

тржиште

Повлачење са тржишта

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