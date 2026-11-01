Дуге колоне возила на више граничних прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Дуге су колоне путничких возила на излазу из БиХ на старом граничном прелазу Градишка, Градина, Козарска Дубица, Орашје, Брод, Костајница, Велика Кладуша и Изачић.
На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На старом граничном прелазу Градишка дозвољен је међународни саобраћај за путничка моторна возила, аутобусе и празна теретна возила.
Из АМС наводе да су на већини путева коловози мокри и клизави, а у вишим планинским предјелима упозоравају на снијег и сусњежицу.
Ниска облачност и даље смањује видљивост, а постоји опасност од одрона.
Возачима савјетују опрезну вожњу и подсјећају да је од данас обавезна зимска опрема.
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