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Дуге колоне возила на више граничних прелаза

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01.11.2026 13:30

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гужва на граничном прелазу Градишка
Фото: АМСРС

Дуге су колоне путничких возила на излазу из БиХ на старом граничном прелазу Градишка, Градина, Козарска Дубица, Орашје, Брод, Костајница, Велика Кладуша и Изачић.

На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На старом граничном прелазу Градишка дозвољен је међународни саобраћај за путничка моторна возила, аутобусе и празна теретна возила.

Из АМС наводе да су на већини путева коловози мокри и клизави, а у вишим планинским предјелима упозоравају на снијег и сусњежицу.

Ниска облачност и даље смањује видљивост, а постоји опасност од одрона.

Возачима савјетују опрезну вожњу и подсјећају да је од данас обавезна зимска опрема.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Стање на границама

гужве на граници

БиХ

Возачи

Ауто-мото савез Републике Српске

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