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"Екипе на терену, сви путни правци проходни"

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01.11.2026 10:24

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Нишићи, ФБиХ, снијег
Фото: Društvene Mreže

Снијег који је падао на подручју Романије, Јахорине и Хан Пијеска није проузроковао проблеме у одвијању саобраћаја, а дежурне екипе су на терену, рекао је Срни технички директор предузећа "Романијапутеви" Драган Булошчић.

"Сви путеви на подручју Сарајевско-романијске и Горњодринске регије су проходни, није било потребе за чишћењем, посули смо со и пратимо ситуацију", навео је Булошчић.

Предузеће "Романијапутеви" одржава око 600 километара путева Сарајевско-романијске и Горњодринске регије.

На Јахорини и Равној Романији синоћ је пао први снијег, преноси Срна.

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Тагови :

Снијег

стање на путевима

коловози мокри

Возачи

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