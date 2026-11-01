"Екипе на терену, сви путни правци проходни"

Аутор:АТВ редакција
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Снијег који је падао на подручју Романије, Јахорине и Хан Пијеска није проузроковао проблеме у одвијању саобраћаја, а дежурне екипе су на терену, рекао је Срни технички директор предузећа "Романијапутеви" Драган Булошчић.
"Сви путеви на подручју Сарајевско-романијске и Горњодринске регије су проходни, није било потребе за чишћењем, посули смо со и пратимо ситуацију", навео је Булошчић.
Предузеће "Романијапутеви" одржава око 600 километара путева Сарајевско-романијске и Горњодринске регије.
На Јахорини и Равној Романији синоћ је пао први снијег, преноси Срна.
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