БХ Телеком подиже цијене: Неки пакети поскупљују више од 28 одсто

Аутор:АТВ редакција
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Кориснике БХ Телекома од 1. децембра 2026. године очекују веће цијене појединих мобилних услуга. Поскупљења ће обухватити претплатничке пакете Екстра (Extra), као и пакете мобилног интернета НЕТ ТО ГО (NET TO GO), а мјесечни рачуни биће већи и до девет КМ.
Компанија је у петак, 30. октобра, објавила два званична обавјештења о измјенама цјеновника, који ће почети да се примјењују од 1. децембра.
Иако ће корисници уз нове цијене добити и веће количине мобилног интернета, поједини пакети поскупљеће за више од 28 одсто.
Истовремено, корисницима који не желе да прихвате нове услове омогућен је раскид уговора без накнаде за пријевремени прекид коришћења услуге.
Промјене цијена односе се на осам Екстра пакета из редовне понуде БХ Телекома.
Тако ће корисници пакета Екстра С, умјесто досадашњих 25 КМ, мјесечно плаћати 27 КМ, док ће цијена пакета Екстра М порасти са 36 на 38 КМ.
Пакет Екстра Л поскупљује са 48 на 51 КМ, а највеће повећање у новцу односи се на Екстра премијум, чија цијена расте са 180 на 189 КМ. То значи да ће корисници овог пакета на годишњем нивоу издвајати додатних 108 КМ.
Све наведене цијене укључују ПДВ.
Повећање ће се односити и на поједине претплате са уговорним попустима.
Примјера ради, Екстра С уз уговор на 24 мјесеца поскупљује са 22,50 на 24,30 КМ, док ће корисници пакета Екстра Л, уз исти период уговорне обавезе, умјесто 43,20 КМ плаћати 45,90 КМ.
Још већа процентуална поскупљења предвиђена су за НЕТ ТО ГО пакете, намијењене корисницима мобилног интернета.
Највише ће бити погођени корисници најјефтинијег пакета НЕТ ТО ГО С, чија цијена са 11,70 КМ расте на 15 КМ. Ријеч је о повећању од 28,2 одсто.
Пакет НЕТ ТО ГО М поскупљује са 25,74 на 30 КМ, док ће за НЕТ ТО ГО Л, умјесто досадашњих 35,10 КМ, бити потребно издвојити 40 КМ мјесечно.
Када се поскупљења посматрају на годишњем нивоу, корисник најјефтинијег НЕТ ТО ГО пакета плаћаће 39,60 КМ више него до сада.
За кориснике пакета НЕТ ТО ГО Л додатни трошак износиће 58,80 КМ годишње, под условом да се пакет користи свих 12 мјесеци по новој цијени.
БХ Телеком је уз повећање цијена најавио и проширење количина укљученог мобилног интернета, а код појединих Екстра пакета и додатне минуте разговора и СМС поруке.
Тако ће корисници пакета Екстра С умјесто досадашњих 5 GB добијати 7 GB интернета, док ће количина података у пакету Екстра М бити повећана са 10 на 15 GB.
Корисници пакета Екстра XL на располагању ће имати 60 GB, умјесто досадашњих 40 GB.
Промјене су предвиђене и за НЕТ ТО ГО пакете, при чему ће количина интернета зависити од трајања уговорне обавезе.
Тако ће НЕТ ТО ГО С без уговорне обавезе укључивати 8 GB интернета, уз уговор на 12 мјесеци 16 GB, а уз уговор на 24 мјесеца 24 GB.
За уговарање нових опција на 12 или 24 мјесеца биће неопходно потписати анекс уговора.
Једна од промјена односи се и на коришћење интернета у земљама западног Балкана.
Корисници Екстра пакета моћи ће да користе количину интернета из основног пакета током боравка у Србији, Црној Гори, Албанији, Сјеверној Македонији и на Косову.
Ова погодност неће важити за Хрватску.
Поред тога, БХ Телеком мијења и понуду додатних интернет пакета. Поједине мање опције, укључујући докуп од 500 MB, биће повучене из понуде, док се уводе нове количине интернета и нове цијене.
Корисници који не желе да прихвате нове цијене имаће могућност да раскину уговор без плаћања накнаде за пријевремени раскид електронске комуникационе услуге.
Рок за остваривање овог права је од 1. до 30. новембра 2026. године.
Ово право произлази и из правила Регулаторне агенције за комуникације БиХ, која прописују обавезу благовременог обавјештавања корисника о промјенама цијена и уговорних услова.
Међутим, раскид уговора не значи да корисник аутоматски престаје да има све финансијске обавезе према оператеру.
Уколико је уз претплату купљен мобилни телефон или други уређај по повлашћеној цијени, приликом раскида могу бити обрачунате преостале рате, као и одобрени попусти на уређај, зависно од услова уговора.
Код уређаја купљених из партнерске понуде, преостали износ биће наплаћен на наредном рачуну.
Из БХ Телекома су навели и да се мјесечне накнаде за кориснике Екстра пакета из посебних понуда или поступака јавних набавки неће повећавати до истека уговореног обавезног периода.
Корисницима се савјетује да провјере који пакет користе, колика ће им бити нова мјесечна претплата и да ли имају преосталих обавеза по основу куповине уређаја.
Они који не желе да наставе коришћење услуга по новим цијенама потребно је да се обрате БХ Телекому током новембра, прије ступања на снагу измијењеног цјеновника.
Додатне информације могу се добити позивом на бесплатни кориснички број 1444 или у продајним мјестима БХ Телекома.
Иако ће за већу претплату корисници добити и више интернета, минута и порука, онима који ни до сада нису трошили све укључене количине нове цијене донијеће првенствено веће мјесечне рачуне.
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