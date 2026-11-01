На Медицински факултет у Бањалуци уписано 125 страних студената

Аутор:АТВ редакција
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На студијске програме на енглеском језику Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци у прву годину академске 2026/2027. године уписано је 125 страних студената, а интересовање кандидата из различитих дијелова свијета расте из године у годину, рекао је Срни вршилац дужности декана овог факултета Радослав Гајанин.
Гајанин је навео да су 83 студента уписана на студијски програм Медицина на енглеском језику, док су 42 уписана на нови студијски програм Сестринство, који је покренут ове академске године.
Он је најавио да је од наредне академске године планирано покретање и студијског програма Дентална медицина на енглеском језику, чиме ће бити проширена понуда студија за стране студенте.
Он је подсјетио да је настава на студијском програму Медицина на енглеском језику почела академске 2022/2023. године и да је од тада уписано око 340 међународних студената.
"Из године у годину биљежимо стални пораст заинтересованих кандидата, а посљедњих година примјећујемо све веће интересовање и из других дијелова свијета, што потврђује да је међународна видљивост нашег студијског програма у порасту", рекао је Гајанин.
Студенти на Медицински факултет у Бањалуци долазе из Индије, Турске, Бангладеша, Азербејџана, Судана, Њемачке, Словеније, Канаде, Велике Британије, Туниса, Ирана и Пакистана.
"Прва генерација студената уписана на студијски програм Медицина на енглеском језику завршила је четврту годину студија, а први дипломци очекују се у наредним годинама", рекао је он.
Гајанин је истакао да је студијски програм привукао младе који желе да стекну квалитетно медицинско образовање у Европи, а да је за поједине студенте студирање у иностранству постало посебно важно због ограничених могућности уписа на медицинске факултете у матичним земљама.
"У Индији је, на примјер, ограничен број уписа на медицинске факултете због великог броја становника, па студенти траже могућности студирања ван своје земље. Многи студенти из Индије и Бангладеша раније су студирали у Украјини, али су након почетка рата почели тражити факултете у земљама које им омогућавају боравак и студирање на енглеском језику", навео је Гајанин.
Према његовим ријечима, предности студирања у Бањалуци су међународно признат студијски програм, традиција Универзитета, студентски живот у граду, као и услови које Република Српска нуди страним држављанима, преноси Срна.
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