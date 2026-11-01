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У Српској рођено 11 беба

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01.11.2026 08:17

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беба пелене пемпас
Фото: Pexels/ Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 11 беба, шест дјечака и пет дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Градишка рођене су четири бебе, Добоју, Бијељини и Бањалуци по двије и у Требињу једна.

У породилишту Градишка рођена су четири дјечака, Добоју и Бијељини по двије дјевојчице, Бањалуци дјевојчица и дјечак, а Требињу један дјечак.

У породилиштима Источно Сарајево, Невесиње, Фоча, Приједор и Зворник није било порода.

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Тагови :

рођене бебе

Република Српска

Породилишта

беба

мајка

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