У Српској рођено 11 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 11 беба, шест дјечака и пет дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Градишка рођене су четири бебе, Добоју, Бијељини и Бањалуци по двије и у Требињу једна.
У породилишту Градишка рођена су четири дјечака, Добоју и Бијељини по двије дјевојчице, Бањалуци дјевојчица и дјечак, а Требињу један дјечак.
У породилиштима Источно Сарајево, Невесиње, Фоча, Приједор и Зворник није било порода.
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