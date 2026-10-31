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Сабласна жена без очију: Кућа у Хрватској сврстана међу 7 најуклетијих мјеста у Европи

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31.10.2026 21:59

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У Шкрињарима, малом насељу између Врбовца и Бјеловара у Хрватској, налази се најстрашнија кућа у Хрватској, која је на овој листи заузела шесто мјесто.
Фото: YouTube/printscreen

У Шкрињарима, малом насељу између Врбовца и Бјеловара у Хрватској, налази се најстрашнија кућа у Хрватској, која је на овој листи заузела шесто мјесто.

Многи тврде да су тамо виђали сабласну жену без очију, дух утопљене дјевојчице, као и друге језиве и необјашњиве појаве.

Постоји неколико верзија прича о томе шта се заиста догађало у овој кући, али најпознатија је она о двојици полицајаца који су се, због опкладе, усудили да у њој проведу једну ноћ. Међутим, када су се пробудили, коса им је наводно била потпуно сиједа, а нису се сјећали ничега што се догодило током претходне ноћи.

Посљедње мјесто на листи заузима Тинтерн у Велсу, познат по мрачној историји и причама о паранормалним појавама.

Вјерује се да рушевине опатије Тинтерн у Монмутширу, које дјелују мрачно и језиво, опсједа немирни дух војвоткиње од Монмутшира.

Према локалној легенди, ријеч је о младој жени коју је издала рођена породица и приморала је да себи одузме живот у сјенци зидина опатије, пише Б92.

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Тагови :

Хрватска

Уклета кућа

уклета шума

преминула жена

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