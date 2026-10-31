Сабласна жена без очију: Кућа у Хрватској сврстана међу 7 најуклетијих мјеста у Европи

Аутор:АТВ редакција
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У Шкрињарима, малом насељу између Врбовца и Бјеловара у Хрватској, налази се најстрашнија кућа у Хрватској, која је на овој листи заузела шесто мјесто.
Многи тврде да су тамо виђали сабласну жену без очију, дух утопљене дјевојчице, као и друге језиве и необјашњиве појаве.
Постоји неколико верзија прича о томе шта се заиста догађало у овој кући, али најпознатија је она о двојици полицајаца који су се, због опкладе, усудили да у њој проведу једну ноћ. Међутим, када су се пробудили, коса им је наводно била потпуно сиједа, а нису се сјећали ничега што се догодило током претходне ноћи.
Посљедње мјесто на листи заузима Тинтерн у Велсу, познат по мрачној историји и причама о паранормалним појавама.
Вјерује се да рушевине опатије Тинтерн у Монмутширу, које дјелују мрачно и језиво, опсједа немирни дух војвоткиње од Монмутшира.
Према локалној легенди, ријеч је о младој жени коју је издала рођена породица и приморала је да себи одузме живот у сјенци зидина опатије, пише Б92.
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