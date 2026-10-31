Расте број обољелих од респираторних инфекција

Аутор:Теодора Беговић
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Почела је јесен, а са јесени је почела и сезона респираторних инфекција. У посљедње три седмице забиљежен је пораст обољелих од респираторних инфекција.
Љекари кажу да нема разлога за бригу јер је то и очекивано за овај период године. Институт за јавно здравство Републике Српске врши надзор над респираторним инфекцијама од 40. седмице у години до 20. седмице наредне године.
„У 42. недјељи 2026. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 4.288 акутних респираторних инфекција (АРИ), док је обољења сличних грипи (ИЛИ) регистровано 435. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављен је 51 обољели од тешке акутне респираторне инфекције (САРИ) који су захтијевали хоспитализацију и то у УКЦ РС 14, ОБ Приједор 12, ОБ Градишка 14, ОБ Добој 2, ОБ Бијељина 2, ОБ Зворник 1, ОБ Невесиње 4 и ОБ Требиње 2. Од почетка сезоне укупно је пријављено 12.735 АРИ инфекција, ИЛИ инфекција 1.180, док је САРИ инфекција од почетка укупно регистровано 98. Највећи број обољелих од АРИ и ИЛИ инфекција је у узрасној групи 5-14 и 30-64, док су у групи САРИ инфекција највише оболијевали најмлађи“, саопштио је Институт за јавно здравство Републике Српске.
Пацијенти који имају блажи облик респираторних инфекција најчешће се јављају љекару са повишеном тјелесном температуром, малаксалошћу, боловима у мишићима и костима, кашљем, зачепљеним носом. Онима који имају ове симптоме љекари савјетују да остану код куће и не долазе у веће колективе како не би заразили друге особе.
„2:21 Уколико је тјелесна температура повишена потребно је уносити довољно течности, мировати, лијекове за скидање температуре користити само ако је температура изнад 38,5, осим код хроничних болесника и трудница. Повишена тјелесна температура је одбрана нашег организма од инфекције , тако да је не треба одмах агресивно обарати у самом почетку. Неопходно је носити довољно витамина и адекватну исхрану, али мировање је кључно код блажих клиничких слика“, поручује епидемиолог у ХЕС-у Дома здравља Бањалука, Дијана Симић.
Вакцинација је најефикаснија мјера превенције против грипе. Ове године биће доступна тровалентна вакцина која штити од три најчешћа облика грипе на нашим просторима.
„Вакцинација против сезонског грипа у Републици Српској требало би да почне током новембра. За одређене категорије становништва, међу којима су дијабетичари који су на инзулину, пацијенти на хемодијализи, као и особе са појединим тежим хроничним обољењима, вакцине ће бити бесплатне. Из Института за јавно здравство поручују да се вакцинација препоручује и осталим грађанима, који ће моћи да приме вакцину о сопственом трошку. Циљ је правовремена заштита и смањење ризика од тежих облика болести и компликација које сезонски грип може изазвати“, наводи др Симић.
Период највеће активности грипе очекује се крајем децембра. Љекари апелују на све грађане да се у периоду респираторних инфекција придржавају мјера превенције и да приме вакцину.
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