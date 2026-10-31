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Снажна молитва Светом Луки за оздрављење: Многи вјерници данас изговарају ове ријечи

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31.10.2026 15:33

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Снажна молитва Светом Луки за оздрављење: Многи вјерници данас изговарају ове ријечи

Према предању, Свети Лука био је љекар по занимању, али и први хришћански иконописац. Вјерује се да је лично познавао Богородицу и да су три иконе које је насликао највјерније приказивале њен лик.

Његове мошти данас се чувају у Истанбулу, док се стопало светитеља налази у манастиру Косијерево код Никшића.

Многи вјерници данас изговарају молитву Светом Луки, молећи се за здравље себе и својих ближњих.

Молитва Светом Луки за коју се вјерује да помаже болеснима

„О, Свети Лука, Богом изабрани и Мајком Божијом благословени, проповједниче по свој васељени Јеванђеља Христовог, мучениче и апостоле, помоћниче свима који те молитвено призивају, помози и нама, непотребним слугама Господњим. Јер ми се због наших многих прегрешења налазимо у тами и сјени смртној и удаљени смо од Бога бескрајно далеко. А због стида који осјећамо због тога, и немајући смјелости да Га сами замолимо за опроштај, призивамо тебе, велики светитељу Божији, као онога који у Његовој неизмерној свјетлости пребиваш, да Га умјесто нас молиш да се смилује на нас.

Умоли Га, Свети Лука, да се поново у нама роди страх Господњи, страх који рађа љубав, а гријех одгони. Јер ми смо толико навикли да гријешимо свакога дана и часа, па и у сну, као да смо заборавили ријечи Господње: „Стражите, јер не знате часа када ћу Ја доћи“. Као да нас сваког тренутка не може позвати из овог привременог живота у вјечни. Тај страх, тај осјећај, ту премудрост, како каже псалмопјевац Давид, пробуди у нама, Свети Лука. И нека се онда, твојим молитвама, у нама роде сузе покајања. Сузе које ће све кутке наше душе да очисте од гријеха који се наталожио на њој. Јер ми, по свом неосјећају и духовној обневидјелости, не можемо ни да плачемо над својим мртвацем, над самима собом, а тако много суза, потоке суза, требало би да пролијемо за безбројне гријехе које учинисмо.

Помози нам, неукима и неразумнима, да разумијемо Писмо које си и ти писао, јер онај ко га истински разумије, ко истински схвати ријечи његове, тај бјежи од гријеха као од огња и свим силама тежи да се приближи Богу. Јер тај схвата да је гријех смрт, а Бог живот. Помози нам зато, Свети Лука, да се, то схвативши, очистимо од гријеха и пређемо из смрти у живот. Да нам Бог буде све у свему. Да од сада увијек будемо у Његовој близини. Нека нам, као теби и Клеопи када сте ишли за Емаус, срце и душа стално трепере од Његовог присуства. Тада ће мир владати у нама, небески мир, који ће нам утврдити наду у Царство Небеско, и том радошћу ћемо добити снагу да стријеле лукавога, које свакога часа лете ка нама, лако одагнамо од себе.

А са том надом ће љубав Божија која је у нама да нас припреми за пут ка Вјечној Отаџбини, гдје су све Силе Небеске, сви Свети, и Мајка Божија пред њима, чији си ти благи лик у икони, тобом насликаној, овјековјечио. Нека нам очи срца нашег непрестано гледају ту љепоту и њоме се наслађују, како би се већ овдје зацарило у нама Царство Небеско, у које нека се твојим молитвама, Свети Лука, и преселимо када нас Господ једном позове, па да онда вјечно славимо Бога у Светој Тројици: Беспочетног Оца, Јединородног Сина и Свесветог Духа, кроз сву вјечност бесконачних вијекова. Амин.“

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свети Лука

молитва

СПЦ

Српска православна црква

светитељ

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