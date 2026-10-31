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У Српској рођене 24 бебе

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31.10.2026 08:41

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беба
Фото: pexels/Danik Prihodko

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 10 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 10 беба, у Градишци и Бијељини по три, Источном Сарајеву и Фочи по двије, а у Зворнику, Невесињу, Требињу и Добоју по једна.

Три дјевојчице и седам дјечака рођено је у Бањалуци, у Градишци двије дјевојчице и један дјечак, у Бијељини једна дјевојчица и два дјечака, у Источном Сарајеву два дјечака, у Фочи по једна дјевојчица и дјечак, у Невесињу, Добоју и Требињу по једна дјевојчица, а у Зворнику један дјечак.

Порода није било у породилишту у Приједору.

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Тагови :

рођене бебе

Република Српска

беба

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