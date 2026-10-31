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Данас је Свети Лука, погледајте кроз прозор: Ако видите ово, спремите се за ледену зиму

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31.10.2026 08:10

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Фото: pexels/Ramon Karolan

Српска православна црква и њени вјерници 31. октобра обиљежавају празник Светог апостола и јеванђелисте Луке, у народу познатији као Лучиндан.

Овај дан, који се у многим домовима широм Србије слави као крсна слава, у народном календару означава прекретницу – одлазак јесени и долазак праве, хладне зиме, што је испраћено и чувеном изреком: "Свети Лука – снијег до кука."

Свети Лука родом је из Антиохије и био је изузетно образован човјек свог времена - бавио се медицином и сликарством. Након сусрета са Христом постао је један од Седамдесеторицом апостола, а касније и вјерни пратилац апостола Павла на његовим мисионарским путовањима.

Сматра се првим хришћанским иконописцем. Народно предање му приписује ауторство над првим иконама Исуса Христа, Пресвете Богородице и апостола Петра и Павла. Поред тога, написао је треће Јеванђеље, као и Дела апостолска. Након мученичког страдања у 84. години у Теби, његове мошти показале су се чудотворним и љековитим, због чега се Свети Лука у народу и хришћанству нарочито поштује као заштитник љекара, апотекара и болесних.

СПЦ

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Заборављени обичаји за Лучиндан: Ово су радили да заштите кућу од несреће

Почните дан одласком у цркву или породичном молитвом за здравље и напредак укућана. Према старом вјеровању, ујутру треба погледати какво је вријеме. Ако је јутро магловито, вјерује се да нас очекује променљива и зима са доста снијега.

У сточарским крајевима, на Светог Луку се овнови пуштају међу овце. Ако овца "затеже", вјерује се да ће зима бити тешка и дуга; ако лакше прихвата овна, зима ће брже проћи. Домаћини на овај дан обавезно обилазе стоку, торове и имање, и припремају зимницу и дрва за предстојеће хладне дане.

Будући да је био љекар, на овај дан се у молитвама нарочито тражи здравље, оздрављење и заштита од болести.

Свети Лука је празник слоге, па се на овај дан избјегавају расправе, гнијев и изговарање ружних ријечи. Ако вам неко ненајављен дође у кућу на Лучиндан, не смијете га вратити с прага, у народу се вјерује да гост на овај дан доноси благослов у дом.

Као и на сваки други велики празник, не препоручују се тешки тежачки послови, ткање, шивење или уреди по кући који укључују иглу и маказе. Вјерује се да псовање или непоштовање дана доноси несрећу и болест у дом током предстојеће зиме, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

светац

Црква

вјера

обичаји

Српска православна црква

Свети Лука

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