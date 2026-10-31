ИРБ Српске одобрила готово 30 милиона КМ за стамбене кредите

Аутор:АТВ редакција
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Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је од 1. јуна одобрила 29,4 милиона КМ за стамбене кредите, изјавио је вршилац дужности директора Недељко Ћорић.
Он је навео за Срну да је до сада примљено 290 захтјева у износу од 44,3 милиона КМ.
- У процедури се налазе 92 захтјева, док је осам клијената одустало од захтјева због немогућности испуњавања потребних услова дефинисаних процедурама одобравања и политиком обезбјеђења - нагласио је Ћорић.
Када су у питању директни пласмани према јединицама локалне самоуправе и предузећима, Ћорић каже да су у току разговори са неколико локалних заједница.
- За сада је тренутно одобрен зајам привредном друштву "Компред" из Угљевика, који је у надлежности у општине - истакао је Ћорић.
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