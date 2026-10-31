Најављен снијег у Републици Српској!

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити облачно и хладније уз јачу кишу, повремено и вјетровито, а у брдско-планинским предјелима падаће сусњежица и снијег уз формирање сњежног покривача.
Највише снијега ће пасти на планинама на истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Крајем дана и увече на југу падавине слабе и престају, а на сјеверу ће и даље падати јача киша.
Дуваће умјерен, повремено и јак вјетар, сјеверни и сјевероисточни.
Минимална температура ваздуха износиће од три до седам, на југу до 10, у вишим предјелима од нула, а максимална од пет до 10, на југу до 13, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.
Данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава претежно облачно вријеме, понегдје је забиљежена слаба киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Кнежево три, Хан Пијесак четири, Мркоњић Град и Соколац пет, Калиновик и Чемерно шест, Сребреница седам, Бијељина, Сарајево и Добој осам, Бањалука и Нови Град девет, Вишеград и Приједор 10, Мостар 17, Билећа 18, Неум 20 и Требиње 21 степен Целзијусов.
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