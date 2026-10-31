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Најављен снијег у Републици Српској!

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31.10.2026 13:41

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити облачно и хладније уз јачу кишу, повремено и вјетровито, а у брдско-планинским предјелима падаће сусњежица и снијег уз формирање сњежног покривача.

Највише снијега ће пасти на планинама на истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Крајем дана и увече на југу падавине слабе и престају, а на сјеверу ће и даље падати јача киша.

Дуваће умјерен, повремено и јак вјетар, сјеверни и сјевероисточни.

Минимална температура ваздуха износиће од три до седам, на југу до 10, у вишим предјелима од нула, а максимална од пет до 10, на југу до 13, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.

Данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава претежно облачно вријеме, понегдје је забиљежена слаба киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Кнежево три, Хан Пијесак четири, Мркоњић Град и Соколац пет, Калиновик и Чемерно шест, Сребреница седам, Бијељина, Сарајево и Добој осам, Бањалука и Нови Град девет, Вишеград и Приједор 10, Мостар 17, Билећа 18, Неум 20 и Требиње 21 степен Целзијусов.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Временска прогноза

Снијег

падавине

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