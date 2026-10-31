Како је Зеленгора спасила Зорицу?

Аутор:Биљана Стокић
Коментари:0
Планина ме спасила! Тако прича Зорица, Билећанка која на Зеленгори данас дочекује туристе.
Вриједна Херцеговка све стиже. Час је кухињи, припрема домаће специјалитете, час туристе џипом вози у обилазак планине. А мало ко зна да се прије неколико година суочила са тешком болешћу и да је, између хемотерапија, снагу проналазила управо овдје и то у градњи викендице на планини.
„ Мени супруг каже заборави радове, било шта, сада иде лијечење. А мени тај моменат да се повучем са планине и да заборавим радове, мени је то тешко пало. Ја кажем ако желите да ми помогнете, подржите ме нема стајања са радовима. Тада сам некако добила још већу вољу да се настави радити и да проводим што више времена у планини. Ја кажем планина ме спасила, између осталог“, рекла је Зорица Братић, туристичко домаћинство „Висови Зеленгоре“, Калиновик.
Зорици је Зеленгора у крви. Ваздух на планини први пут удахнула је као беба од четири мјесеца. И то у катуну баке и дједа који су се бавили номадским сточарством.
„ Љети се гонило на испашу на катуне и онда смо ми као дјеца проводили вријеме, мама би нас изводила. Ја имам три брата. Мама би нас доводила од прољећа до јесени проводили смо вријеме на Зеленгори“, говори Зорица.
Памти та времена и њена мајка Винка. Као млада невјеста на Зеленгору је дошла осамдесетих година. Данас је бака. А са планине и даље шаље исту поруку.
„ Овдје је пуно позитивне енергије. То је од Бога, од природе. А све што је вјештачко није добро за човјека. Никако није добро. Враћајте се природи јер ми смо природни“, говори Винка Мићуновић, Зеленгора.
И у тој једноставној поруци је и сва суштина. Мајка и кћерка дају све од себе да живе баш у складу са природом. На планини проналазе мир, љековито биље, удишу планински ваздух и дишу пуним плућима. А све је више и туриста који баш због тога стижу у стижу у Туристички комплекс Зеленгора у Калиновику. То је и нова развојна шанса за малу планинску општину Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму