Од данас обавезна зимска опрема! Снијег и магла отежавају вожњу

Аутор:АТВ редакција
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Возаче у Босни и Херцеговини јутрос очекују мокри и клизави коловози, смањена видљивост због магле, као и снијег и сусњежица у вишим планинским предјелима.
Иако се снијег за сада не задржава на коловозима, савјетује се додатни опрез и прилагођавање брзине условима на путу.
Посебан подсјетник за све учеснике у саобраћају јесте да је од данас, 1. новембра, почела законска обавеза посједовања зимске опреме на путевима у БиХ.
Добра вијест за возаче је да је поново отворен стари гранични прелаз Градишка, који је раније био привремено затворен због оштећења.
Преко овог прелаза дозвољен је међународни саобраћај за путничка возила, аутобусе и празна теретна моторна возила, док превоз комерцијалне робе није дозвољен.
На осталим граничним прелазима задржавања тренутно нису дужа од 30 минута, али су због примјене новог система регистрације путника при уласку и изласку из Европске уније (ЕЕС) могућа и дужа чекања.
Због радова на заштити косина затворен је мост Херцеговина на ауто-путу А-1, на дионици Почитељ – Бијача. Саобраћај се одвија двосмјерно супротном страном ауто-пута, у смјеру Бијача – Почитељ.
Због радова у тунелу Херцеговина, у истом смјеру затворена је претицајна трака, па се возила крећу само возном траком.
Успорено се саобраћа и на улазу у тунел Клопче, на дионици ауто-пута А-1 Зеница југ – Зеница сјевер, због санације потпорног зида.
За сва возила затворена је дионица ауто-пута А-1 Какањ – Лашва, а саобраћај је преусмјерен двосмјерно супротном страном ауто-пута. На дионици Сарајево запад – Лепеница, због радова, саобраћај се одвија претицајном траком.
Измијењен је и режим саобраћаја на магистралном путу Брчко – Бијељина, на улазу у Бијељину, због проширења моста. Возила укупне масе до 3,5 тоне користе привремену обилазницу у близини градилишта, док се теретна возила тежа од 3,5 тоне преусмјеравају кроз насеље Велика Обарска.
На магистралним путевима Добро Поље – Миљевина и Јабланица – Блидиње саобраћај је дозвољен искључиво возилима до 3,5 тоне.
Због изградње кружне раскрснице на дионици Лончари – Пелагићево, теретна возила пролазе кроз раскрсницу, док се путничка преусмјеравају на алтернативни правац.
Успорено се саобраћа и на превоју Романија, на магистралном путу Подроманија – Сумбуловац, гдје су у току радови на изградњи додатне траке за спора возила. Саобраћај се одвија наизмјеничним пропуштањем возила.
Због радова, једном траком саобраћај се одвија и на магистралним путевима Изачић – Бихаћ, Скокови – Цазин – Србљани, Широки Бријег – Посушје, Груде – Приваљ, Мостар – Читлук – брдо Хум, Оџак – Шамац, Коњиц – Јабланица, Чевљановићи – Нишићи и Тасовчићи – Столац, као и на улазу у Кисељак из правца Сарајева.
Када је ријеч о граничним прелазима, Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тоне, док је Каракај од 2. децембра 2025. године отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак и даље је забрањен саобраћај за сва теретна возила.
Возачима се савјетује да прије поласка провјере стање на путевима, поштују привремену саобраћајну сигнализацију и не крећу на пут без прописане зимске опреме.
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