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Захлађење стиже у Српску: Киша, снијег и до 20 центиметара покривача

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01.11.2026 08:26

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снијег мраз зима падавине сусњежица
Фото: Pexels/ Eva Bronzini

Висински циклон јача и шири се преко Балкана према Јадрану и Италији, доносећи хладнији ваздух са сјевера, а у већем дијелу Републике Српске очекује се облачно и хладније вријеме са кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Падавине ће повремено бити праћене и јачим вјетром, док се у брдско-планинским предјелима очекују сусњежица и снијег, уз формирање и повећање сњежног покривача.

Највише снијега пашће на планинама на истоку, гдје би висина сњежног покривача могла достићи и 20 центиметара.

Крајем дана и током вечери падавине ће на југу слабити и престајати, док ће на сјеверу и даље падати јача киша.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, а током дана повремено и јак, сјеверног и сјевероисточног смјера.

Максимална температура ваздуха биће од пет до 10 степени Целзијусових, на југу до 14 степени, док ће у вишим предјелима бити око два степена, саопштено је из РХМЗ-а.

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