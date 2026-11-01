Захлађење стиже у Српску: Киша, снијег и до 20 центиметара покривача

Аутор:АТВ редакција
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Висински циклон јача и шири се преко Балкана према Јадрану и Италији, доносећи хладнији ваздух са сјевера, а у већем дијелу Републике Српске очекује се облачно и хладније вријеме са кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Падавине ће повремено бити праћене и јачим вјетром, док се у брдско-планинским предјелима очекују сусњежица и снијег, уз формирање и повећање сњежног покривача.
Највише снијега пашће на планинама на истоку, гдје би висина сњежног покривача могла достићи и 20 центиметара.
Крајем дана и током вечери падавине ће на југу слабити и престајати, док ће на сјеверу и даље падати јача киша.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, а током дана повремено и јак, сјеверног и сјевероисточног смјера.
Максимална температура ваздуха биће од пет до 10 степени Целзијусових, на југу до 14 степени, док ће у вишим предјелима бити око два степена, саопштено је из РХМЗ-а.
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