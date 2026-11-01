Први новембар донио снијег: Забијелили се дијелови БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Први новембар донио је снијег у поједине дијелове БиХ.
Како јављају возачи, снијег је пао у мјесту Нишићи, општина Илијаш. Осим Нишића сњежни покривач прекрио је и Ростово.
"Према Романији", навео је један од возача уз фотографију:
Снијега овог јутра није недостајало ни у Херцеговини. Тако је у њеном источном дијелу, Чемерно освануло под снијегом.
Подсјећања ради, у већем дијелу БиХ очекује се облачно и хладније вријеме са кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Друштво
Захлађење стиже у Српску: Киша, снијег и до 20 центиметара покривача
Падавине ће повремено бити праћене и јачим вјетром, док се у брдско-планинским предјелима очекују сусњежица и снијег, уз формирање и повећање сњежног покривача.
Највише снијега пашће на планинама на истоку, гдје би висина сњежног покривача могла достићи и 20 центиметара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму