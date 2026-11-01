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Први новембар донио снијег: Забијелили се дијелови БиХ

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01.11.2026 09:07

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Нишићи, ФБиХ, снијег
Фото: Društvene Mreže

Први новембар донио је снијег у поједине дијелове БиХ.

Како јављају возачи, снијег је пао у мјесту Нишићи, општина Илијаш. Осим Нишића сњежни покривач прекрио је и Ростово.

Ростово снијег
Ростово снијег
Društvene Mreže

"Према Романији", навео је један од возача уз фотографију:

Снијег Романија
Снијег Романија
Društvene Mreže

Снијега овог јутра није недостајало ни у Херцеговини. Тако је у њеном источном дијелу, Чемерно освануло под снијегом.

Чемерно снијег
Чемерно снијег
Ustupljena fotografija

Подсјећања ради, у већем дијелу БиХ очекује се облачно и хладније вријеме са кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

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Падавине ће повремено бити праћене и јачим вјетром, док се у брдско-планинским предјелима очекују сусњежица и снијег, уз формирање и повећање сњежног покривача.

Највише снијега пашће на планинама на истоку, гдје би висина сњежног покривача могла достићи и 20 центиметара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Снијег

зима

Босна и Херцеговина

коловози мокри

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