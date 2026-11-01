Расту водостаји Неретве, Босне и Дрине

Аутор:АТВ редакција
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Водостај ријеке Неретве код Мостара и Баћевића за 24 часа порастао је за више од пола метра, показују јутарња мјерења агенција за воде.
Расту водостаји и Босне, Криваје, Дрине и мањих ријека, док Сава опада.
Према подацима Агенције за водно подручје Јадранског мора, Неретва је код Мостара у 8.00 часова имала водостај од 314 центиметара, што је 54 центиметра више него дан раније.
Највећи пораст забиљежен је јутрос између 5.00 и 7.00 часова када је водостај с 265 порастао на 313 центиметара.
На сливу ријеке Босне највећи пораст забиљежен је код Маглаја.
Дрина је код Братунца порасла на 84 центиметра, док је код Фоче и Горажда водостај готово непромијењен. Дрињача је код Шековића порасла 12 центиметара.
Сава опада на свим станицама с мјерењем.
Подаци су из мјерења у 8.00 часова, која објављују Агенција за водно подручје ријеке Саве, Агенција за водно подручје Јадранског мора и Републички хидрометеоролошки завод, преноси Срна.
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