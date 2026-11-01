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Новембар донио и минус у Српској

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01.11.2026 09:27

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Ростово снијег зима
Фото: Društvene Mreže

Јутрос у седам часова минус један измјерено је на Хан Пијеску и Чемерном гдје се ухватио и бијели прекривач.

Најтоплије јутрос било је у Требињу гдје је минимална износила осам степени, а степен хладније било је у Бањалуци, Бијељини, Добоју, Новом Граду и Приједору.

Висина снијежног покривача у Сокоцу је 3 cm, у Чемерном 6 cm, а у Хан Пијеску 12.

Данас се очекује облачно и хладно вријеме уз кишу. Повремено ће бити и вјетровито.

"У брдско-планинским пределима ће падати суснежица и снег уз формирање и пораст мањег снежног покривача. Највише снега ће пасти на планинама на истоку уз висину сњежног покривача и до 20 cm. Крајем дана и увече на југу падавине слабе и престају, а на сјеверу ће и даље падати јача киша", саопштено је из РХМЗ.

Максимална температура ће се кретати од 10 до 14 степени.

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Снијег

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