Најбржи доручак на свијету: Погачице без квасца и чекања да тијесто нарасте, а нестају за секунд

Аутор:АТВ редакција
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Јутарња глад не трпи чекање, а дизано тијесто обично тражи сате стрпљења.
Oве брзе погачице мијењају правила игре. Заборавите на чекање да тесто нарасте, замијесите их док се кафа кува и изнесите их вруће, док су још меке. Добијате пециво које нестаје са стола за секунд, а припрема траје краће него одлазак до пекаре.
Највише времена отићи ће вам на мијешење тијеста, а ни то не траје дуго. Брзе погачице су одличне када сте у журби, а једе вам се нешто домаће и топло.
Заборавите на куповно пециво. Замесите тесто, испеците погачице и за кратко вријеме имаћете пун тањир топлог доручка.
Најљепше су док су још вруће, уз кајмак, сухомеснато или свјеж сир. Ставите их на сто док је кафа још топла и видјећете колико брзо нестају, преноси Крстарица.
Састојци за погачице без квасца
400 г пшеничног брашна
10 г прашка за пециво
250 мл млијека
40 г уља
Припрема корак по корак
1. За брзе погачице најприје сједините суве састојке: У већу чинију ставите просијано брашно, прашак за пециво и со, па све добро промијешајте.
2. Замијесите тијесто: Додајте млеко и уље, па рукама обликујте глатко тијесто.
3. Обликујте укусне погачице: Тесто развуците оклагијом на побрашњеној површини. Калупом или обичном чашом вадите кругове величине коју волите.
4. Пеците: Загријте тигањ на средњој ватри. Ређајте погачице право у тигањ без уља и пеците их по 5 минута са сваке стране, док не порумене до златне боје.
Савјет: Погачице служите док су још топле, јер тада имају најбољу текстуру.
Уживајте у сваком залогају, полако и без журбе, јер овакви тренуци праве разлику између обичног јутра и оног које се памти.
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