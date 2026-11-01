Најбржи доручак на свијету: Погачице без квасца и чекања да тијесто нарасте, а нестају за секунд

Јутарња глад не трпи чекање, а дизано тијесто обично тражи сате стрпљења.

Oве брзе погачице мијењају правила игре. Заборавите на чекање да тесто нарасте, замијесите их док се кафа кува и изнесите их вруће, док су још меке. Добијате пециво које нестаје са стола за секунд, а припрема траје краће него одлазак до пекаре.

Зашто су ове брзе погачице прави избор за јутро

Највише времена отићи ће вам на мијешење тијеста, а ни то не траје дуго. Брзе погачице су одличне када сте у журби, а једе вам се нешто домаће и топло.

Заборавите на куповно пециво. Замесите тесто, испеците погачице и за кратко вријеме имаћете пун тањир топлог доручка.

Најљепше су док су још вруће, уз кајмак, сухомеснато или свјеж сир. Ставите их на сто док је кафа још топла и видјећете колико брзо нестају, преноси Крстарица.

Састојци за погачице без квасца

400 г пшеничног брашна

10 г прашка за пециво

250 мл млијека

40 г уља

Припрема корак по корак

1. За брзе погачице најприје сједините суве састојке: У већу чинију ставите просијано брашно, прашак за пециво и со, па све добро промијешајте.

2. Замијесите тијесто: Додајте млеко и уље, па рукама обликујте глатко тијесто.

3. Обликујте укусне погачице: Тесто развуците оклагијом на побрашњеној површини. Калупом или обичном чашом вадите кругове величине коју волите.

4. Пеците: Загријте тигањ на средњој ватри. Ређајте погачице право у тигањ без уља и пеците их по 5 минута са сваке стране, док не порумене до златне боје.

Савјет: Погачице служите док су још топле, јер тада имају најбољу текстуру.

Уживајте у сваком залогају, полако и без журбе, јер овакви тренуци праве разлику између обичног јутра и оног које се памти.