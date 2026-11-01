Метеоролози најавили нову промјену: Ево гдје ће сутра бити најхладније

Аутор:АТВ редакција
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У наредним данима очекује нас облачно и хладно вријеме са кишом, док ће на југу бити топлије и уз више сунчаних периода, најављују метеоролози.
Изражен циклон изнад југа Италије и Јадрана утицаће на временске прилике у нашем региону и наредних дана, а очекује се облачно и хладно вријеме са кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Према прогнози метеоролога, падавине ће бити јаче на сјеверу, док ће на југу бити знатно топлије, вјетровито и углавном суво, уз сунчане периоде. Слаба киша могућа је само повремено.
Слаба сусњежица и снијег падаће једино на вишим планинама.
Из РХМЗ-а наводе да се под утицајем циклоналног система хладнији ваздух повлачи према сјеверу, док са југа стиже нешто топлији ваздух.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, док се на југу очекује умјерена до јака бура.
Минимална температура ваздуха износиће од четири до девет степени, на југу до 12, а у вишим предјелима око нула степени.
Максимална температура биће од шест до 11 степени, на југу до 18, док ће у вишим предјелима бити око два степена Целзијусова.
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