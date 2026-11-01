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На сајму домаћих производа 90 учесника, најукуснију питу направила Стана Кнежевић

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01.11.2026 15:25

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На Сајму домаћих производа у Трнову данас се представило 90 учесника из Републике Српске и Србије са традиционалним производима и рукотворинама.
Фото: Srna

На Сајму домаћих производа у Трнову данас се представило 90 учесника из Републике Српске и Србије са традиционалним производима и рукотворинама.

Предсједник Удружења пољопривредника Трново Огњен Поповић изјавио је да је ово четврта година да се организује сајам с циљем промоције домаћих производа, али и дружења.

"Изложена су домаћа слана и слатка јела, сокови, џемови, рукотворине, накит, сувенири од различитих материјала. Ове године смо имали и такмичење за најукуснију питу, а за побједнике смо обезбиједили новчане награде и поклоне", додао је Поповић.

Најукуснију питу је направила Стана Кнежевић, друго мјесто је припало Удружењу жена на селу "Огњиште" Трново, а треће је освојила Савла Ковач.

Посебну награду публике добило је Удружење пензионера општине Трново, јер су донијели највише пита.

Свјетлана Мичић из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске подржала је одржавање оваквих сајмова, као најбољи начин да се представи домаћа пољопривредна производња, али и повежу људи који живе и раде у овом сектору.

"Ово је и прилика да се представи рад наших пољопривредних произвођача. У општини Трново у претходном периоду је урађено доста на развоју пољопривреде. Министарство ће и у наредном периоду да буде партнер пољопривредним произвођачима и локалним заједницама које развијају овакве активности у Српској", навела је Мичићева.

Начелник општине Трново Мирослав Бјелица рекао је да се од мале иницијативе да се направи промоција домаћих произвођача, дошло до респектабилног сајма са међународним карактером, преноси Срна.

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"Драго ми је да је Трново постало мјесто окупљања, промоције домаћих производа и традиције. Важно је да је ресорно министарство препознало наш труд и рад", рекао је Бјелица, додајући да су и локални привредници дали подршку.

Међу посјетиоцима сајма била је и амбасадор Чешке у БиХ Јана Шинделкова која је истакла добру сарадњу са општином Трново и додала да чешка Амбасада пружа подршку воћарима, пчеларима и мљекарима кроз одређени пројекат.

Она је навела да је први пут на сајму домаћих производа у Трнову и да је задовољна организацијом и оним што је изложено.

Предсједник скупштине Удружења жена на селу "Огњиште" Трново Бранка Голијанин рекла је да је међу домаћим производима тренутно најтраженији ајвар, али и различити сокови, ликери, џемови, колачи, накит и слично.

"Ово је прилика да промовишемо наш рад, да и други чују за нас и наше производе. Имамо осам активних чланова, а регистровали смо Удружење прије неколико мјесеци, иако се годинама бавимо овом производњом", додала је Голијанинова.

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Предсједник Удружења жена "Прибој" Драгица Цинцовић изјавила је да се чланице тог удружења баве израдом ручних радова и рукотворина на традиционални начин, радо посјећују сајмове, а први пут су у Трнову и очекује да ће и продаја да буде добра.

Организатор сајма је Општинска управа Трново заједно са Удружењем пољопривредника Трново.

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Тагови :

Трново

Пита

Сајам домаћих производа

Република Српска

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