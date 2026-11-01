На сајму домаћих производа 90 учесника, најукуснију питу направила Стана Кнежевић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На Сајму домаћих производа у Трнову данас се представило 90 учесника из Републике Српске и Србије са традиционалним производима и рукотворинама.
Предсједник Удружења пољопривредника Трново Огњен Поповић изјавио је да је ово четврта година да се организује сајам с циљем промоције домаћих производа, али и дружења.
"Изложена су домаћа слана и слатка јела, сокови, џемови, рукотворине, накит, сувенири од различитих материјала. Ове године смо имали и такмичење за најукуснију питу, а за побједнике смо обезбиједили новчане награде и поклоне", додао је Поповић.
Најукуснију питу је направила Стана Кнежевић, друго мјесто је припало Удружењу жена на селу "Огњиште" Трново, а треће је освојила Савла Ковач.
Посебну награду публике добило је Удружење пензионера општине Трново, јер су донијели највише пита.
Свјетлана Мичић из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске подржала је одржавање оваквих сајмова, као најбољи начин да се представи домаћа пољопривредна производња, али и повежу људи који живе и раде у овом сектору.
"Ово је и прилика да се представи рад наших пољопривредних произвођача. У општини Трново у претходном периоду је урађено доста на развоју пољопривреде. Министарство ће и у наредном периоду да буде партнер пољопривредним произвођачима и локалним заједницама које развијају овакве активности у Српској", навела је Мичићева.
Начелник општине Трново Мирослав Бјелица рекао је да се од мале иницијативе да се направи промоција домаћих произвођача, дошло до респектабилног сајма са међународним карактером, преноси Срна.
Култура
Отворен штанд Српске на Међународном сајму књига у Београду
"Драго ми је да је Трново постало мјесто окупљања, промоције домаћих производа и традиције. Важно је да је ресорно министарство препознало наш труд и рад", рекао је Бјелица, додајући да су и локални привредници дали подршку.
Међу посјетиоцима сајма била је и амбасадор Чешке у БиХ Јана Шинделкова која је истакла добру сарадњу са општином Трново и додала да чешка Амбасада пружа подршку воћарима, пчеларима и мљекарима кроз одређени пројекат.
Она је навела да је први пут на сајму домаћих производа у Трнову и да је задовољна организацијом и оним што је изложено.
Предсједник скупштине Удружења жена на селу "Огњиште" Трново Бранка Голијанин рекла је да је међу домаћим производима тренутно најтраженији ајвар, али и различити сокови, ликери, џемови, колачи, накит и слично.
"Ово је прилика да промовишемо наш рад, да и други чују за нас и наше производе. Имамо осам активних чланова, а регистровали смо Удружење прије неколико мјесеци, иако се годинама бавимо овом производњом", додала је Голијанинова.
Култура
Промовисана збирка пјесама "Историја неспоразума" Милана Ракуља
Предсједник Удружења жена "Прибој" Драгица Цинцовић изјавила је да се чланице тог удружења баве израдом ручних радова и рукотворина на традиционални начин, радо посјећују сајмове, а први пут су у Трнову и очекује да ће и продаја да буде добра.
Организатор сајма је Општинска управа Трново заједно са Удружењем пољопривредника Трново.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
1 мј0
Култура
1 мј0
Бања Лука
1 мј0
Градови и општине
1 мј0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму