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Необичан сусрет са књигом: Пјесник Милан Ракуљ и Службени гласник Српске промовисали Сајам књига у Бањалуци

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25.09.2026 17:58

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Милан Ракуљ најавио Сајам књиге
Фото: Screenshot

Службени гласник Републике Српске реализовао је несвакидашњу промоцију својих издања током Сајма књига у Бањалуци, доносећи књиге директно међу грађане.

Умјесто уобичајеног позива да посјете штанд на Сајму, пролазнике у једном тржном центру у Бањој Луци дочекали су огромна књига и разговор са пјесником Миланом Ракуљем. Кроз непосредан сусрет, питања, одговоре и разговор о књигама, грађани су имали прилику да упознају аутора и његову нову збирку пјесама „Историја неспоразума“.

Ракуљ је са пролазницима дијелио стихове, говорио о настанку збирке, али и о поезији као простору сусрета и разговора. Посредством интерактивне књиге постављене у тржном центру, пјесник се директно са Сајма обраћао грађанима и позивао их да посјете Сајам књига.

Све учеснике у овим разговорима који су прихватили позив на Сајам књига на штанду Службеног гласника дочекао је поклон - једно од дјела из богате издавачке понуде ове јавне установе.

Ова активaција показала је да је понекад довољан случајан сусрет усред свакодневице, једно питање или неколико минута разговора да би се отворио простор за нову књигу, аутора и читалачко искуство.

Службени гласник Републике Српске се овом промоцијом на савремен и непосредан начин представио као издавач који жели да своје књиге приближи широкој публици, а Сајам књига додатно отвори према грађанима.

Службени гласник Републике Српске, осим своје основне дјелатности, континуирано развија и издавачку дјелатност, објављујући дјела домаћих и страних аутора из различитих области.

Управо зато је ова активaција била више од позива на Сајам - била је позив на разговор, читање и откривање књига које Службени гласник Републике Српске, заједно са другим издавачима, доноси публици.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Међународни сајам књиге Бањалука

Милан Ракуљ

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