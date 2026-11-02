Седмични хороскоп: Шта вам звијезде доносе у првој седмици новембра?

Аутор:АТВ редакција
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Седмични хороскоп од 2. до 8. новембра: Шта очекује ваш знак?
Ован
Пред вама је седмица у којој ће иницијатива и одлучност бити ваши највећи савезници. На послу би се могла појавити прилика да покажете колико вриједите, али пазите да не доносите одлуке на брзину. У љубави вас очекују занимљиви разговори, а слободни би могли упознати особу која ће им привући пажњу. Посветите више времена одмору.
Бик
Ова седмица доноси потребу за стабилношћу и јаснијим плановима. Финансије ће бити у центру пажње, па избјегавајте непотребне трошкове. Заузети Бикови требало би да више пажње посвете партнеру, док слободне очекује могућност занимљивог познанства. Крај седмице доноси прилику за опуштање и дружење.
Близанци
Пред вама је динамичан период испуњен комуникацијом, сусретима и новим идејама. На послу ћете имати прилику да ријешите нешто што вас већ дуже вријеме оптерећује. У љубави је важно да будете искрени и да не остављате недоумице. Слободни би могли добити поруку од особе из прошлости.
Рак
Почетак новембра доноси вам потребу да успорите и посветите се себи и блиским људима. На послу не журите са закључцима, јер би се неке околности могле промијенити. Партнер ће очекивати више пажње и разумијевања. Слободни Ракови могли би започети комуникацију која ће се постепено претворити у нешто озбиљније.
Лав
Ово је седмица у којој бисте могли доћи у центар пажње. Ваше идеје и труд могли би бити препознати, али немојте дозволити да вас понос спријечи да прихватите добар савјет. На љубавном плану очекује вас више страсти, али и могућност мањих несугласица. Слободни би могли упознати некога на друштвеном окупљању.
Дјевица
Организација и стрпљење помоћи ће вам да завршите обавезе које сте одлагали. На послу обратите пажњу на детаље, јер би управо они могли направити разлику. У љубави је вријеме за отворен разговор и рјешавање старих неспоразума. Припазите на умор и не преузимајте више обавеза него што можете да испуните.
Вага
Пред вама је седмица у којој ћете настојати да успоставите равнотежу између пословних и приватних обавеза. Могући су занимљиви приједлози и разговори који би могли утицати на ваше будуће планове. Заузете Ваге очекују лијепи тренуци с партнером, док слободне не би требало да игноришу нечије симпатије.
Шкорпија
Интуиција ће вам ове седмице бити посебно изражена. На послу ћете лакше препознати шта вам иде у прилог, а шта би требало избјегавати. У љубави вас очекују интензивне емоције, али и потреба да неке ствари коначно разјасните. Не враћајте се стално на прошлост, већ се усмјерите на оно што долази.
Стријелац
Пред вама је седмица нових идеја и жеље за промјенама. Могли бисте добити занимљиву пословну понуду или прилику за сарадњу. У љубави вас очекује више спонтаности и доброг расположења. Слободни Стријелчеви могли би упознати особу која дијели њихова интересовања. Искористите слободно вријеме за активности које вас испуњавају.
Јарац
Одговорност и посвећеност донијеће вам добре резултате. Ипак, немојте дозволити да пословне обавезе потисну приватни живот. Финансијска ситуација могла би се постепено стабилизовати. У љубави је важно да покажете емоције, чак и када вам то није најлакше. Викенд је повољан за породицу и одмор.
Водолија
Креативност и оригиналне идеје обиљежиће ову седмицу. Могуће је да ћете добити прилику да започнете нешто ново или промијените досадашњи начин рада. У љубави вас очекују занимљиви обрти. Слободне Водолије могле би се зближити с особом коју већ познају, док заузете треба да избјегавају непотребне расправе.
Рибе
Емоције ће бити наглашене, а интуиција ће вам помоћи да донесете важне одлуке. На послу не сумњајте превише у своје способности, јер имате више потенцијала него што мислите. У љубави је могуће приближавање с партнером и рјешавање неких старих проблема. Слободне Рибе могле би доживјети пријатно изненађење. Обратите пажњу на сан и одмор.
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