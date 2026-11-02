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Овог јутра киша у долинама, снијег на планинама: Какво вријеме ће бити данас

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02.11.2026 07:17

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снијег стројице цеста коловоз аута саобраћај зима
Фото: Društvene Mreže

Првог новембра снијег је прекрио дијелове Републике Српске, а температуре су осјетно биле у паду.

Тако су овог јутра у великом дијелу Републике Српске грађани на посао и школу кренули са кишобранима, а у мјесту Стројице у близини Шипова обијелио је снијег, како јављају возачи.

Стројице снијег
Стројице снијег
Društvene Mreže

У Републици Српској данас се очекује облачно и хладно вријеме са кишом, која ће бити интензивнија на сјеверу и сјеверозападу. На југу ће бити знатно топлије и вјетровито, уз више сунчаних периода. Киша ће у тим крајевима падати повремено и слабијег интензитета.

Слаба сусњежица и снијег могући су само на вишим планинама.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, док се на југу очекује умјерена до јака бура.

Максимална температура ваздуха биће од шест до 11 степени Целзијусових, на југу до 18 степени, а у вишим предјелима око два степена, саопштио је РХМЗ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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