Logo

Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла и облачност смањују видљивост

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 09:05

Коментари:

0
Коловози мокри и саобраћајница Купрес-Стројице
Фото: Društvene Mreže

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су мокри и клизави, магла и ниска облачност смањују видљивост, а на дионицама у усјецима и поред камених косина има одрона.

Употреба зимске опреме на возилима обавезна је од 1. новембра, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Петнаестоминутне обуставе саобраћаја актуелне су на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, на превоју Романија, од 9.00 до 12.00 часова, због извођења минерских радова ради изградње додатне траке за спора возила.

Обуставе саобраћаја од пет до 10 минута на снази су на магистралном путу ентитетска граница Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, од 7.00 до 15.00 часова ради извођења минерских радова.

На граничним прелазима у БиХ задржавања су краткотрајна.

Стари гранични прелаз Градишка отворен је за аутомобиле, аутобусе и празна теретна моторна возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Купрес

саобраћај

стање на путевима

Стање на границама

Ауто-мото савез Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

беба

Друштво

У Српској рођено 20 беба

4 ч

0
снијег стројице цеста коловоз аута саобраћај зима

Друштво

Овог јутра киша у долинама, снијег на планинама: Какво вријеме ће бити данас

5 ч

0
Хороскоп

Друштво

Седмични хороскоп: Шта вам звијезде доносе у првој седмици новембра?

5 ч

0
На Сајму домаћих производа у Трнову данас се представило 90 учесника из Републике Српске и Србије са традиционалним производима и рукотворинама.

Друштво

На сајму домаћих производа 90 учесника, најукуснију питу направила Стана Кнежевић

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима