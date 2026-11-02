Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла и облачност смањују видљивост

Аутор:АТВ редакција
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На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су мокри и клизави, магла и ниска облачност смањују видљивост, а на дионицама у усјецима и поред камених косина има одрона.
Употреба зимске опреме на возилима обавезна је од 1. новембра, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Петнаестоминутне обуставе саобраћаја актуелне су на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, на превоју Романија, од 9.00 до 12.00 часова, због извођења минерских радова ради изградње додатне траке за спора возила.
Обуставе саобраћаја од пет до 10 минута на снази су на магистралном путу ентитетска граница Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, од 7.00 до 15.00 часова ради извођења минерских радова.
На граничним прелазима у БиХ задржавања су краткотрајна.
Стари гранични прелаз Градишка отворен је за аутомобиле, аутобусе и празна теретна моторна возила.
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