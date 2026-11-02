Шкребић: Минимална плата да буде на садашњем нивоу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић изјавио је Срни да је приједлог пословне заједнице да минимална плата буде на садашњем нивоу.
Шкребић је, поводом данашњег почетка преговора о минималној плати за наредну годину, истакао да она треба да расте у складу са макроекономским показатељима.
"Наш став је да прво требамо да утврдимо основу за коју преговарамо, а онда да разговарамо о висини минималне плате", нагласио је Шкребић.
На питање да ли очекује да преговори буду тешки или лагани, Шкребић одговара да је још рано о томе говорити јер све зависи какве ће ставове заступати друга два социјална партнера - Влада Републике Српске и Савез синдиката.
Он је навео да се очекује да данас почну преговори, али у смислу да буде утврђено који су то показатељи на основу којих треба да се одлучује.
"Надам се да ће бити као претходних година, када није било свађе послодаваца и синдиката. Треба разумјети да увијек постоје одређени супростављени ставови, а једина могућност да их превазиђемо је разумијевањем једне, друге и треће стране у преговорима", нагласио је Шкребић.
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