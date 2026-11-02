Има 100 година и зида херцеговачки зид: У 72. години положио возачки из прве

Аутор:АТВ редакција
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Иако је прославио стоти рођендан, Бонавентура Боно Павковић из Избична код Широког Бријега не одустаје од свакодневних обавеза. Сам обрађује башту, обавља послове око куће, слаже камење, а и даље сједа за волан аутомобила.
Овај стогодишњак, који је загазио у 101. годину живота, својом виталношћу показује да га године нису спријечиле да остане активан и самосталан.
Бонин дан почиње већ око пет часова ујутру. Иако је иза њега читав вијек живота, за читање му нису потребне чак ни наочаре.
На питање одакле му толико снаге и енергије, уз осмијех одговара да га покреће „атомска енергија“.
Боно је рођен 14. фебруара 1926. године, а стоти рођендан прославио је ове године.
Протеклог љета највећи дио времена проводио је радећи на отвореном. Мотиком је обрађивао земљу, уређивао башту и слагао камење у сувозид, а ни високе температуре нису га спријечиле да обавља послове.
Ипак, добро зна како да распореди обавезе током врелих дана. Највише ради ујутру, када су температуре ниже, око поднева прави паузу и одмара у кући, а послијеподне наставља тамо гдје је стао.
Поред свакодневних физичких активности, овај стогодишњак и даље вози аутомобил.
Занимљиво је да је возачки испит положио тек у 72. години живота, и то из првог покушаја.
Током дугог живота Боно се бавио различитим пословима. Радио је у пољопривреди, превозио дуван у БиХ, а један дио радног вијека провео је и у иностранству.
У Швајцарској је радио десет година, након чега се почетком деведесетих вратио у родну Херцеговину.
Упркос бројним изазовима кроз које је прошао, остао је везан за Избично, гдје и данас живи и ради.
Посебну пажњу посвећује и очувању здравља. Сам сакупља и суши љековито биље, од којег припрема чајеве. За своје напитке користи чак 12 врста љековитих трава.
Када говори о дуговјечности и животним вриједностима, Боно нема компликована објашњења.
Сматра да је најважније бити поштен, не мислити зло другима и живјети у миру са самим собом.
Управо су то начела којих се, како истиче, придржава током читавог живота.
Бонавентура Павковић припада генерацији која је одрастала у тешким временима, а живот провела радећи и ослањајући се на властите способности.
Иако је иза њега сто година живота, Боно не показује намјеру да одустане од навика које су га пратиле деценијама. И даље је активан, самосталан и спреман за нове свакодневне обавезе.
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