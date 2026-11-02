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Има 100 година и зида херцеговачки зид: У 72. години положио возачки из прве

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02.11.2026 09:07

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Има 100 година и зида херцеговачки зид: У 72. години положио возачки из прве
Фото: Youtube/Glas Hercegovine

Иако је прославио стоти рођендан, Бонавентура Боно Павковић из Избична код Широког Бријега не одустаје од свакодневних обавеза. Сам обрађује башту, обавља послове око куће, слаже камење, а и даље сједа за волан аутомобила.

Овај стогодишњак, који је загазио у 101. годину живота, својом виталношћу показује да га године нису спријечиле да остане активан и самосталан.

Бонин дан почиње већ око пет часова ујутру. Иако је иза њега читав вијек живота, за читање му нису потребне чак ни наочаре.

На питање одакле му толико снаге и енергије, уз осмијех одговара да га покреће „атомска енергија“.

Положио возачки испит у 72. години

Боно је рођен 14. фебруара 1926. године, а стоти рођендан прославио је ове године.

Протеклог љета највећи дио времена проводио је радећи на отвореном. Мотиком је обрађивао земљу, уређивао башту и слагао камење у сувозид, а ни високе температуре нису га спријечиле да обавља послове.

Ипак, добро зна како да распореди обавезе током врелих дана. Највише ради ујутру, када су температуре ниже, око поднева прави паузу и одмара у кући, а послијеподне наставља тамо гдје је стао.

Поред свакодневних физичких активности, овај стогодишњак и даље вози аутомобил.

Занимљиво је да је возачки испит положио тек у 72. години живота, и то из првог покушаја.

Десет година радио у Швајцарској

Током дугог живота Боно се бавио различитим пословима. Радио је у пољопривреди, превозио дуван у БиХ, а један дио радног вијека провео је и у иностранству.

У Швајцарској је радио десет година, након чега се почетком деведесетих вратио у родну Херцеговину.

Упркос бројним изазовима кроз које је прошао, остао је везан за Избично, гдје и данас живи и ради.

Посебну пажњу посвећује и очувању здравља. Сам сакупља и суши љековито биље, од којег припрема чајеве. За своје напитке користи чак 12 врста љековитих трава.

Открио шта сматра најважнијим у животу

Када говори о дуговјечности и животним вриједностима, Боно нема компликована објашњења.

Сматра да је најважније бити поштен, не мислити зло другима и живјети у миру са самим собом.

Управо су то начела којих се, како истиче, придржава током читавог живота.

Бонавентура Павковић припада генерацији која је одрастала у тешким временима, а живот провела радећи и ослањајући се на властите способности.

Иако је иза њега сто година живота, Боно не показује намјеру да одустане од навика које су га пратиле деценијама. И даље је активан, самосталан и спреман за нове свакодневне обавезе.

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Тагови :

Широки Бријег

Бонавентура Боно Павковић

стогодишњак

Сувозид

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