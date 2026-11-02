У најави поскупљење прасића, узгајивачи поменули цијену од 20 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Прасићи у Српској одавно нису били јефтинији.
Килограм живе ваге тренутно кошта 4-4,5 КМ.
То је за Српскаинфо потврдио предсједник Удружења узгајивача свиња Српске Мишо Маљчић, који наглашава да прасићи одавно нису били јефтинији.
"Килограм живе ваге прасића као литар нафте. Или као бурек у коме има стотињак грама меса, док се од килограма живе ваге добије око пола килограма меса. Гдје то има?", пита Маљчић.
Како каже, прасићи би у Српској могли да поскупе око средине децембра.
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"Нико не треба томе да се чуди. Јер, то је период кад узгајивачи могу колико-толико да зараде, и врате бар дио дугова за сјеме, ђубриво, нафту… Тренутно је тешко говорити о томе за колико би прасићи могли да поскупе, али се надамо да ћемо, бар у неком наредном периоду, мало зарадити", наглашава Маљчић.
Ако неко има нешто против поскупљења, како каже, нека сад купе прасе по 4 КМ, ставе га у замрзивач и имају за Божић.
"Јер, увозници управо у том периоду масовно крећу да увозе прасиће, због чега нама пада продаја. Дакле, све и кад би килограм могао да буде 20 КМ, ми бисмо га по то продавали, јер је то једини начин да нешто зарадимо и ријешимо се дуговима који се током година само нижу", поручује Маљчић.
Занимљиво је да је, тренутно, готово изједначена цијена товљеника и прасића.
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Узгајивачи објашњавају да цијену живе ваге товљеника подиже повећана тражња која је, опет, резултат бојазни грађана да би товне свиње, како вријеме пролази, могле да буду још скупље.
У Српској куповина товљеника за сушење меса обично почиње већ у октобру, али највећа потражња очекује се од почетка до краја новембра, када захлади и почне сезона свињокоља.
Традиционално, свињокољ креће у другој половини новембра, зависно од временских прилика.
Домаћини који желе да прођу повољније обично се распитују и резервишу свиње прије него што потражња порасте, јер се цијене приближавањем свињокоља могу повећати.
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