Аутор:АТВ редакција
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Дарко Малиш звани Даркан из Фоче, за кога се сумња да је у селу Бараковац усмртио тетку након чега је извршио самоубиство, јавности је постао познат због своје сличности са Жељком Ражнатовићем Арканом.
Према незваничним информацијама АТВ-а, убиство и самоубиство је извршено хладним оружјем.
Тијела Милице Малиш и њеног сестрића Дарка Малиша, пронађена су јуче у кући. Полицијској станици Фоча јуче око 17 часова обратила се познаница породице, која је рекла да од 22. октобра са њим нема контакт, иако су се раније свакодневно виђале и чуле.
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Након тога полиција је, уз присуство родбине и пријатеља, ушла у кућу гдје су затекли два беживотна тијела.
Дарко Малиш је постао јавности познат након фотографије са гроба Жељка Ражнатовића Аркана. Како је сам причао, због сличности са Арканом прозвали су га Даркан. Својевремено је на ту тему говорио и за АТВ.
"У року од 24 сата, пријатељи су ми рекли да се појавила слика на интернету и да је почело да се прича да је Жељко Ражнатовић жив и да је дошао да посјети свој гроб. И врло брзо је та вијест одјекнула Балканом, настао је једноставно неки хаос за који се нисам надао", причао је својевремено Дарко Малиш Даркан за АТВ.
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Арканов гроб је посјетио и запалио му свијећу по савјету једног монаха. Забољеле су га, каже, оцјене неких медија да је то урадио да би скренуо пажњу јавности.
"Говорили су да сам Даркан који копира Аркана, облачим се исто и долазим да се сликам као да се медијски експонирам. Не, далеко од тога, никад се не бих на гробу мртвог човјека експонирао, о мртвим мислим све најљепше", причао је Дарко Малиш - Даркан.
Тврдио је да су људи почели да примјећују његову сличност са Арканом када је дошао у животно доба у којем је био Аркан када је постао познат. Говорио је да му они који су лично познавали Аркана говоре да су им црте лица исте. Причао је да је имао непријатности од стране хрватских цариника и да се дешавало да га се пролазници у Београду уплаше.
"Кад сам увече куповао бурек, иде човјек улицом и прилази киоску и кад ме видио једноставно је преблиједио и паре су му испале. Било је разних сцена гдје те људи гледају зачуђено, као да је човјек устао из мртвих", причао је Даркан.
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