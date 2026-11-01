Нова трагедија у БиХ: Жена преминула након што ју је ударило ауто!

Аутор:АТВ редакција
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Жена, старије животне доби, преминула је након што је повријеђена у саобраћајној несрећи која се догодила данас у Сарајеву, потврђено је из МУП КС.
"Дана 01.11.2026. године око 17:50 сати ПУ Нови Град је обавијештена да је у улици Сафета Хаџића, дошло до саобраћајне незгоде у којој је повријеђена пјешакиња, старија женска особа. У 18:25 сати, љекари на КЦУС су констатовали смрт пјешакиње", наводе из МУП-а.
Возач возила које је учествовало у незгоди је остао на лицу мјеста незгоде.
Обавијештен је тужилац Кантоналног тужилаштва КС, који ће руководити увиђајем.
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