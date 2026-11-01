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Обрачун испред дискотеке у Жепчу

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01.11.2026 09:39

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Обрачун испред дискотеке у Жепчу
Фото: Zavidovicki.ba

Испред дискотеке „Вирус“ у Жепчу рано јутрос дошло је до физичког обрачуна у којем је учествовало више особа. Један мушкарац задобио је повреде и превезен је у Службу хитне медицинске помоћи.

Према изјавама очевидаца које преноси портал Завидовићки.ба, сукоб се догодио око три сата иза поноћи. Током инцидента један од учесника ударио је у прозор објекта, који је од силине ударца пукао.

Повријеђеном мушкарцу указана је љекарска помоћ, а степен његових повреда засад није званично саопштен.

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Након пријаве инцидента на мјесто догађаја стигле су полицијске патроле, које су интервенисале и евакуисале госте из унутрашњости дискотеке.

Према незваничним информацијама, полиција је убрзо идентификовала једну особу која се доводи у везу с обрачуном.

На мјесту догађаја обављен је увиђај, а више информација о узроцима сукоба, учесницима и квалификацији догађаја очекује се након завршетка полицијских активности.

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Тагови :

Жепче

Ноћни клуб

Туча

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