Обрачун испред дискотеке у Жепчу

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Испред дискотеке „Вирус“ у Жепчу рано јутрос дошло је до физичког обрачуна у којем је учествовало више особа. Један мушкарац задобио је повреде и превезен је у Службу хитне медицинске помоћи.
Према изјавама очевидаца које преноси портал Завидовићки.ба, сукоб се догодио око три сата иза поноћи. Током инцидента један од учесника ударио је у прозор објекта, који је од силине ударца пукао.
Повријеђеном мушкарцу указана је љекарска помоћ, а степен његових повреда засад није званично саопштен.
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Након пријаве инцидента на мјесто догађаја стигле су полицијске патроле, које су интервенисале и евакуисале госте из унутрашњости дискотеке.
Према незваничним информацијама, полиција је убрзо идентификовала једну особу која се доводи у везу с обрачуном.
На мјесту догађаја обављен је увиђај, а више информација о узроцима сукоба, учесницима и квалификацији догађаја очекује се након завршетка полицијских активности.
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