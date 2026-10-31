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Хаос у Сарајеву: Запаљено више аутомобила, ухапшена три малољетника

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31.10.2026 08:35

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Хаос у Сарајеву: Запаљено више аутомобила, ухапшена три малољетника

У ноћи између петка и суботе на три локације у Новом Сарајеву запаљено је више аутомобила, а полиција је ухапсила три малољетника који се сумњиче да су подметнули пожаре, потврђено је за Клиx.ба.

Из Оперативног центра Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево речено је да су паљевине пријављене у улицама Кемала Капетановића на Грбавици и Породице Рибар у Храсном.

На више возила причињена је велика материјална штета, а увиђаји на мјестима паљевина биће обављени данас.

Сви пожари подметнути су на јавним паркинзима испред стамбених зграда.

Паљевине аутомобила у Сарајеву нису ријеткост, а ове године возила су горјела на различитим локацијама у граду.

У јануару су у насељу Булевар на Ступу током ноћи изгорјела два аутомобила паркирана у близини стамбених зграда. Десетак дана касније у улици Приједорска на Анексу изгорјела су три аутомобила, а околности пожара су се утврђивале. У фебруару је на Горици запаљен пасат. Читав догађај снимиле су безбједносне камере.

У априлу је у ноћи између суботе и недјеље на Алипашином Пољу оштећено више возила. На паркингу код џамије Краљ Фахд запаљен је аутомобил грађевинско-урбанистичког инспектора у Општини Трново Исмара Дувњака, који је потпуно уништен. Мјештани су се тада жалили и на разбијање аутомобила и паљење контејнера.

Средином маја возило је запаљено и у насељу Михриводе у Старом Граду.

У септембру су у улици Магрибија, недалеко од Полицијске станице Центар, горјели аутомобили паркирани код џамије, а штета је причињена на три возила. Полиција је истог дана ухапсила 33-годишњег мушкарца из Вогошће, осумњиченог за изазивање опште опасности.

(Кликс)

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Тагови :

Сарајево

Запаљен аутомобил

МУП КС

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