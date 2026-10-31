Хаос у Сарајеву: Запаљено више аутомобила, ухапшена три малољетника

Аутор:АТВ редакција
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У ноћи између петка и суботе на три локације у Новом Сарајеву запаљено је више аутомобила, а полиција је ухапсила три малољетника који се сумњиче да су подметнули пожаре, потврђено је за Клиx.ба.
Из Оперативног центра Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево речено је да су паљевине пријављене у улицама Кемала Капетановића на Грбавици и Породице Рибар у Храсном.
На више возила причињена је велика материјална штета, а увиђаји на мјестима паљевина биће обављени данас.
Сви пожари подметнути су на јавним паркинзима испред стамбених зграда.
Паљевине аутомобила у Сарајеву нису ријеткост, а ове године возила су горјела на различитим локацијама у граду.
У јануару су у насељу Булевар на Ступу током ноћи изгорјела два аутомобила паркирана у близини стамбених зграда. Десетак дана касније у улици Приједорска на Анексу изгорјела су три аутомобила, а околности пожара су се утврђивале. У фебруару је на Горици запаљен пасат. Читав догађај снимиле су безбједносне камере.
У априлу је у ноћи између суботе и недјеље на Алипашином Пољу оштећено више возила. На паркингу код џамије Краљ Фахд запаљен је аутомобил грађевинско-урбанистичког инспектора у Општини Трново Исмара Дувњака, који је потпуно уништен. Мјештани су се тада жалили и на разбијање аутомобила и паљење контејнера.
Средином маја возило је запаљено и у насељу Михриводе у Старом Граду.
У септембру су у улици Магрибија, недалеко од Полицијске станице Центар, горјели аутомобили паркирани код џамије, а штета је причињена на три возила. Полиција је истог дана ухапсила 33-годишњег мушкарца из Вогошће, осумњиченог за изазивање опште опасности.
(Кликс)
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