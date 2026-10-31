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Тежак судар у Бањалуци, интервенисали ватрогасци

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31.10.2026 09:29

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Тежак судар у Бањалуци, интервенисали ватрогасци
Фото: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Тешка саобраћајна несрећа, у којој су учествовала два возила, догодила се синоћ у бањалучком насељу Сарачица.

На мјесту несреће су интервенисали и припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.

Како се види на фотографијама које су објавили, на возилима је причињена већа материјална штета.

За сада нема информација о томе да ли има повријеђених у незгоди.

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Тагови :

удес

Бањалука

Саобраћајна несрећа

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