Тежак судар у Бањалуци, интервенисали ватрогасци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа, у којој су учествовала два возила, догодила се синоћ у бањалучком насељу Сарачица.
На мјесту несреће су интервенисали и припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.
Како се види на фотографијама које су објавили, на возилима је причињена већа материјална штета.
За сада нема информација о томе да ли има повријеђених у незгоди.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
22 ч0
Хроника
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму