Путарине у ФБиХ од данас скупље

Аутор:АТВ редакција
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Од данас, 1. новембра, на аутоцести А1 у Федерацији БиХ вриједи нови цјеновник путарине. Путнички аутомобил за вожњу од Сарајева сјевер до Зенице сјевер плаћа осам КМ умјесто досадашњих седам, а возачи који сваки дан путују на посао мјесечно ће издвајати 44 КМ више.
ЈП Аутоцесте ФБиХ у обавјештењу корисницима наводе да цијене путарине на А1 нису мијењане од 2012. године. Као разлог за поскупљење наводе раст трошкова пословања и одржавања те инфлацију.
Корекција је, како наводе, урађена у оквиру дозвољеног повећања до 15 одсто. Бонус од 20 одсто на допуне рачуна за електронску наплату (АЦЦ) остаје исти.
Највећи скок осјетиће они који возе дужим релацијама. Према новом цјеновнику, путнички аутомобил (класа I) од наплатног мјеста Сарајево сјевер сада ће се наплаћивати:
Сарајево сјевер - Подлугови: 1,30 КМ (раније 1,20 КМ)
Сарајево сјевер - Високо: 2,20 КМ (раније 2 КМ)
Сарајево сјевер - Какањ: 4,50 КМ (раније 4 КМ)
Сарајево сјевер - Лашва: 6,20 КМ (раније 5,50 КМ)
Сарајево сјевер - Зеница југ: 6,90 КМ (раније 6 КМ)
Сарајево сјевер - Зеница сјевер: 8 КМ (раније 7 КМ)
На релацији Сарајево - Зеница југ поскупљење је 15 одсто, а до Зенице сјевер 14,3 одсто. На најкраћим релацијама скок је мањи јер се цијене заокружују на десет фенинга, па је вожња до Подлугова скупља за 8,3 одсто, а до Високог за 10 пдосто.
За возаче из Зенице цијене су нешто другачије. Од Зенице сјевер до Зенице југ плаћа се 1,10 КМ, до Какња 3,40 КМ, до Високог 5,70 КМ, а до Подлугова 6,90 КМ.
На дионици Сарајево запад - Брадина путнички аутомобил сада плаћа четири КМ умјесто 3,50 КМ, а возила класе II осам КМ. Од Љубушког до Чапљине аутомобил плаћа 2,50 КМ, а возила класе II пет КМ.
На дионици Добој југ – Медаково цијена се, према цјеновнику Аутоцеста ФБиХ, није промијенила. Путнички аутомобил и даље плаћа 0,80 КМ, а мотоцикл 0,40 КМ.
Нове цијене вриједе и на дионици Свилај – Оџак, а сви износи у цјеновнику исказани су с урачунатим ПДВ-ом.
Највише ће поскупљење осјетити они који аутоцестом путују на посао. Возач који радним данима путује од Зенице сјевер до Сарајева сјевер и назад до сада је за путарину плаћао 14 КМ дневно, а од данас плаћа 16 КМ.
Уз 22 радна дана мјесечно, то је 352 КМ умјесто досадашњих 308 КМ. Према прорачуну, такав возач годишње ће за путарину издвојити 528 КМ више.
Корисници ACC уређаја и даље добијају бонус од 20 посто при свакој допуни рачуна. Због тога им је вожња и након поскупљења јефтинија него онима који плаћају готовином или картицом на наплатној кућици.
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