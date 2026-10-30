Стари гранични прелаз у Градишци поново у функцији

Аутор:Лана Остојић
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Стари гранични прелаз у Градишци поново је отворен након више од пет мјесеци. Због оштећења на мосту преко Саве, био је затворен од 19. маја, а возачи су за прелазак границе користили нови гранични прелаз.
"Ево хвала богу напокон отворено, сад ће нам бити лакше долазити из Хрватске у Босну и обављати све што треба",
"Да ли очекујете мање гужве? Па највјероватније, па не може, оно је било катастрофа, ал' гледам и јуче оно, баш је било...",
"Искрено се надамо, идемо више пута дневно, тако да очекујемо да ће бити мање гужве", кажу грађани.
Преко новог прелаза могу да прелазе путничка возила, аутобуси и празна теретна возила. Промет комерцијалне робе није дозвољен.
На подручју Градишке од данас су у функцији два гранична прелаза. Стари ће преузети дио путничког саобраћаја, док ће нови и даље бити главни пут за теретни промет.
Након урушавања моста, на основу испитивања донесен је приједлог мјера које су неопходне за санацију.
„Приједлог мјера је сачињавао да је потребно ограничити носивост надвожњака на макс 20 тона што је и урађено путем елабората и сагласности министарства саобраћаја и веза Републике Српске те на основу тога ЈУ Путеви Републике Српске извршили су санацију како би сам надвожњак могао да буде пуштен у функцију“, рекао је Мирослав Јанковић, в.д. директора ЈУ „Путеви Републике Српске“.
Поновно отварање старог прелаза требало би да олакша свакодневно кретање путника, али и растерети нови прелаз. За Градишку, кажу, то је важно и због људи и због привреде.
"Сигурно да је ово једна нова шанса да у складу са строгим европским критеријумима уласка с простора БиХ/Републике Српске на простор ЕУ – ово ће олакшати проток људи и роба и привредника и заиста један велики дан за Градишку, Републику Српску али и БиХ", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.
За наше грађане ово значи да ће мање чекати када је у питању прелаз, а за наше привреднике да ће њихови камиони мање времена проводити у колонама, истакао је Срђан Амиџић и поручио да рјешавање проблема грађана не може да буде везано за изборни календар.
"Оно на чему ћемо ми истрајавати у будућем периоду јесте да идемо са рјешењима која доносе конкретну корист за грађане. Једно је најава, а друго је кад имате резултат. Ми данас имамо конкретан резултат из којега ће корист имати како грађани који живе у Републици Српска/БиХ, тако и сви привредници", рекао је Срђан Амиџић, члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Поновним отварањем старог прелаза Градишка је добила још једну важну саобраћајну везу са Хрватском. Два прелаза сада значе више могућности за путнике, лакши приступ за привреду и наду да ће дуге колоне на овом дијелу границе коначно бити мање.
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