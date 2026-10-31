"Смањење утицаја ОХР-а ће натјерати политичке елите да се договарају"

Аутор:АТВ редакција
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Професор геополитике Драган Колев рекао је Срни да је први корак након Савјета безбједности УН о БиХ да се смањи утицај ОХР-а.
Колев је оцијенио да је јасно да "Дух Енкориџа" постоји и да су предсједници САД и Русије Доналд Трамп и Владимир Путин вјероватно раније на Аљасци договорили да се смањи утицај, који је до сада имала Европа.
"Први корак је да се утицај ОХР-а смањи. Тај вршилац дужности високог представника фактички сједи у Сарајеву и за то прима фину плату, али ћути и `не мијеша се у свој посао`, што је јако добро и што ће натјерати политичке елите да сједну и да се договарају шта је права опција", рекао је Колев.
Он претпоставља да ће се ти разговори водити у задатим оквирима, али је важно да се воде.
БиХ
"Америка потпуно свјесна да нема потребе за постојањем ОХР-а"
Колев сматра да се Бошњаци у БиХ неће лако одрећи туторства и заштите које су деценијама имали у ОХР-у.
"То је била права бомба у политичком Сарајеву. Оно што је добро јесте промјена до које је дошло у Предсједништву БиХ гдје је сада однос један-један-један", рекао је Колев, преноси Срна.
Према његовим ријечима, за Републику Српску је у цијелој причи о транзицији ОХР-а најважније да је на претходним изборима обезбиједила континуитет политике, сачувала и стално јача своје институције и што увијек предност даје дијалогу.
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