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"Смањење утицаја ОХР-а ће натјерати политичке елите да се договарају"

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31.10.2026 14:41

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"Смањење утицаја ОХР-а ће натјерати политичке елите да се договарају"
Фото: АТВ

Професор геополитике Драган Колев рекао је Срни да је први корак након Савјета безбједности УН о БиХ да се смањи утицај ОХР-а.

Колев је оцијенио да је јасно да "Дух Енкориџа" постоји и да су предсједници САД и Русије Доналд Трамп и Владимир Путин вјероватно раније на Аљасци договорили да се смањи утицај, који је до сада имала Европа.

"Први корак је да се утицај ОХР-а смањи. Тај вршилац дужности високог представника фактички сједи у Сарајеву и за то прима фину плату, али ћути и `не мијеша се у свој посао`, што је јако добро и што ће натјерати политичке елите да сједну и да се договарају шта је права опција", рекао је Колев.

Он претпоставља да ће се ти разговори водити у задатим оквирима, али је важно да се воде.

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Колев сматра да се Бошњаци у БиХ неће лако одрећи туторства и заштите које су деценијама имали у ОХР-у.

"То је била права бомба у политичком Сарајеву. Оно што је добро јесте промјена до које је дошло у Предсједништву БиХ гдје је сада однос један-један-један", рекао је Колев, преноси Срна.

Према његовим ријечима, за Републику Српску је у цијелој причи о транзицији ОХР-а најважније да је на претходним изборима обезбиједила континуитет политике, сачувала и стално јача своје институције и што увијек предност даје дијалогу.

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Тагови :

ОХР

затварање ОХР-а

Драган Колев

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