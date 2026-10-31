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"Америка потпуно свјесна да нема потребе за постојањем ОХР-а"

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31.10.2026 11:01

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ОХР
Фото: ATV

САД су потпуно свјесне да након избора у БиХ и капацитета које су добиле политичке структуре унутар БиХ више нема никакве сврхе и потребе за постојањем високог представника, рекао је Срни стручњак за међународне односе Лучијано Калужа.

Калужа сматра да је излагање америчког представника у Савјету безбједности УН Тами Брус додатно разјаснило могућност затварања ОХР-а у БиХ када се формира нова власт у БиХ.

"Јасно је наведено да ће ОХР, када се успостави власт у БиХ, односно формирају институције Предсједништва БиХ, Савјета министара и остали, дефинитивно изгубити смисао свог даљњег постојања", рекао је Калужа Срни.

Он је подсјетио да је институција високог представника, која је дефинисана Дејтонским мировним споразумом, да надгледа цивилно провођење овог споразума.

"Евидентно је да су САД потпуно свјесне, да након одржаних избора у БиХ и капацитета које су добиле политичке структуре унутар БиХ, више нема апсолутно никакве сврхе и потребе за постојањем високог представника", указао је Калужа.

Према његовим ријечима, на сједници Савјета безбједности је речено да лидери у БиХ након избора имају пуна овлаштења да што прије уђу у формирање власти и успостављање институција како су дефинисане Уставом.

"Кључна ријеч је лидери. Ако то узмемо у контекст Републике Српске знамо ко су они и са којима се мора разговарати и преговарати, а то укључује предсједника Милорада Додика, односно индиректно је речено да се мора са њим разговарати", појаснио је Калужа.

Он је рекао да бошњачке политичке стране у Сарајеву морају напокон да увиде да политика блокада и затварања коју су они водили нема никакву подршку, посебно америчку.

Говорећи о излагању руског амбасадора при УН Василија Небензје, Калужа је рекао да руски дипломата у континуитету подржава ставове Републике Српске.

"Руски амбасадор говори онако како и јесте, да Република Српска није проблем унутар Дејтонског мировног споразума, већ да заговара истинско спровођење тог споразума како је написано, а не како се тумачи годинама након његовог потписивања", нагласио је Калужа.

Он је додао да је главна порука на сједници Савјета безбједности да су Русија и САД на истом трагу, односно да се пуна техничка функционалност БиХ мора вратити у надлежност лидера политичких структура који су добили мандат на протеклим изборима у БиХ.

"Република Српска је због става да треба разговарати унутар БиХ без страних представника који би се мијешали у њихове договоре, била кажњена и то је парадокс. Сада се то враћа у смислу става САД који каже – морате ви разговарати и начин на који будете разговарали унутар БиХ у ствари је и начин како ће бити угашен ОХР", закључио је Калужа.

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Тагови :

ОХР

затварање ОХР-а

Америка

Лучиано Калужа

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