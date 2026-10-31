Средње школе у Унско-санском кантону од 9. новембра иду у генерални штрајк

Аутор:АТВ редакција
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Запослени у средњим школама у Унско-санском кантону ступиће 9. новембра у генерални штрајк након неуспјелих преговора Синдиката и Владе УСК.
Вишемјесечни преговори између Синдиката средњег и високог образовања, васпитања, науке и културе БиХ (ССВООНК) и кантоналне владе, као и поступак мирења, нису резултирали договором о испуњавању синдикалних захтјева.
Предсједник ССВООНК УСК Самир Фајић рекао је да су испуњене све законске претпоставке за организовање штрајка, након што је поступак мирења окончан без споразума између Синдиката и Владе.
Подсјетио је да је Синдикат раније одгодио штрајк, који је био најављен за 2. октобар, како би се спровео законом предвиђени поступак мирења, након именовања мировног вијећа 30. септембра.
Фајић је, говорећи о завршетку поступка мирења, казао да захтјеви Синдиката нису испуњени.
„Завршили смо процес мирења и, нажалост, није дошло до коначног договора, односно наши захтјеви нису испуњени, тако да су се стекли услови за поновно организовање штрајка“, казао је Фајић.
Као кључна спорна питања издвојио је доношење нових педагошких стандарда за средње образовање и стављање ван снаге постојећег Правилника о оцјењивању и напредовању запослених, уз усвајање новог документа који би био резултат договора Синдиката и надлежног министарства.
Фајић је навео да је током љета формиран заједнички преговарачки тим, који је радио на усаглашавању новог правилника и постигао одређени компромис, али да предложени документ није прихваћен за упућивање у даљу процедуру.
Према његовим ријечима, Министарство је потом понудило другачије рјешење, без учешћа синдикалних представника у његовој изради, што Синдикат није прихватио, инсистирајући на партнерском приступу и поштовању законских процедура.
Говорећи о ранијим покушајима оспоравања штрајка, Фајић је потврдио да је Влада УСК путем правобранилаштва тражила одређивање привремене мјере забране штрајка, али да суд није прихватио тај захтјев.
„Ту одлуку суда у Синдикату сматрамо великом побједом, јер је потврђено да смо штрајк организовали у складу са прописаним правилима“, истакао је Фајић, додајући да је тужба повучена након што је прихваћен поступак мирења.
Чланица преговарачког тима ССВООНК УСК Минела Хајрулаховић нагласила је да Синдикат не одустаје од захтјева који се односе на положај свих запослених у средњем образовању, укључујући секретаре, књиговође, асистенте у настави и помоћне раднике.
„У борби за права свих запослених нема одустајања, нема повлачења и нема селективне правде. Наши захтјеви остају на снази, а наша борба се наставља до њиховог испуњења“, поручила је Хајрулаховић.
Члан преговарачког тима ССВООНК УСК Асмир Пиралић оцијенио је да су стављање ван снаге постојећег правилника о напредовању и доношење нових педагошких стандарда од почетка представљали кључне тачке спорења између Синдиката и Владе.
Нагласио је да штрајк сматрају посљедњом мјером у борби за остваривање социјалних и економских права, те позвао Владу и ресорно министарство да до 9. новембра наставе преговоре како би се пронашло рјешење и избјегла обустава рада у средњим школама, преноси Фена.
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