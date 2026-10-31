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Судар два аутомобила код Бањалуке, повријеђен сувозач

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31.10.2026 15:16

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У саобраћајној незгоди која се данас догодила у мјесту Крупа на Врбасу повријеђен је сувозач у једном возилу, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Бањалука Милана Стојановић.

Стојановићева је рекла да су у саобраћајној незгоди учествовала два путничка возила и да се саобраћај на овој дионици пута Бањалука - Црна Ријека одвија наизмјенично.

Полицијској управи Бањалука данас око 12.10 часова пријављено је да се догодила саобраћајна незгода у мјесту Крупа на Врбасу.

Из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске раније је саопштено да је због саобраћајне незгоде на дионици магистралног пута Бањалука - Црна Ријека, код скретања за мјесто Крмине, саобраћај потпуно обустављен.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

судар

повријеђени

Крупа на Врбасу

Ауто-мото савез Републике Српске

ПУ Бањалука

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