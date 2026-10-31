Тешка саобраћајка на путу Бањалука - Црна Ријека, саобраћај обустављен

Аутор:АТВ редакција
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Због саобраћајне незгоде на дионици магистралног пута Бањалука - Црна Ријека, код скретања за мјесто Крмине, саобраћај је обустављен, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
Обустава ће потрајати до завршетка полицијског увиђаја.
Из АМС-а упозоравају возаче на влажан и клизав коловоз, те апелују да вожњу прилагоде условима на путу.
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