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ЕУФОР тражи да се уклоне снимци и фотографије пада хеликоптера

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01.11.2026 17:06

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Алтеа Еуфор
Фото: Ustupljena fotografija

Полиција Брчко дистрикта и Еуфор упутили су заједнички апел медијима и јавности да са портала и друштвених мрежа уклоне снимке и фотографије недавне хеликоптерске несреће.

​У апелу се истиче да објављивање садржаја на којем се виде припадници Еуфора и цивили додатно повређује породице страдалих и нарушава достојанство жртава.

​Из полиције и Еуфора позивају на одговорно поступање и подсјећају на могуће правне посљедице даљег ширења таквих материјала, уз молбу да се уважи бол породица којима је у овим тренуцима најпотребнији мир.

У паду хеликоптера Еуфора у брчанском насељу Горице, погинуло је четворо војника из италијанског контингента, док је 11 повријеђено.

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Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

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