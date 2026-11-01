ЕУФОР тражи да се уклоне снимци и фотографије пада хеликоптера

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полиција Брчко дистрикта и Еуфор упутили су заједнички апел медијима и јавности да са портала и друштвених мрежа уклоне снимке и фотографије недавне хеликоптерске несреће.
У апелу се истиче да објављивање садржаја на којем се виде припадници Еуфора и цивили додатно повређује породице страдалих и нарушава достојанство жртава.
Из полиције и Еуфора позивају на одговорно поступање и подсјећају на могуће правне посљедице даљег ширења таквих материјала, уз молбу да се уважи бол породица којима је у овим тренуцима најпотребнији мир.
У паду хеликоптера Еуфора у брчанском насељу Горице, погинуло је четворо војника из италијанског контингента, док је 11 повријеђено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 д0
БиХ
1 д0
Хроника
2 д0
Свијет
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму