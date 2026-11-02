Одузет кокаин, ухапшен мушкарац из Новог Града

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац О.П. из Новог Града ухапшен је након што је полиција код њега пронашла и одузела 29 пакетића кокаина.
У ПУ Приједор наводе да је О.П. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”Контролом лица пронађено је и одузето 29 паковања бијелог праха налик кокаину, укупне бруто масе 25,5 грама”, саопштила је ПУ Приједор.
Додају да ће након комплетирања предмета против осумњиченог О.П. бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Приједор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
16 ч1
Хроника
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму