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Предложен притвор за Бањалучанку: Осумњичена да је крала по трговинама, штета више хиљада КМ

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02.11.2026 08:42

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Предложен притвор за Бањалучанку: Осумњичена да је крала по трговинама, штета више хиљада КМ
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво предложило је притвор за Бањалучанку Ј.М. која је осумњичена за више крађа на подручју града.

"Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука након испитивања осумњиченог лица Ј.М. рођена 1991. године, из Бања Луке, упутио је дана 31.10.2026.године, приједлог за одређивање мјере притвора Основном суду у Бања Луци, због постојања основане сумње да је починила кривично дјело Крађа из члана 224. став 1. Кривичног законика Републике Српске", наводе из Тужилаштва.

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Како су навели, она је осумњичена да је на подручју Бањалуке, из трговина украле ствари у вриједности од 3.667 КМ.

"У намјери противправног присвајања туђе покретне ствари, осумњичено лице је дана 03.10.2026. дана 28.10.2026. и дана 29.10.2026.године, у трговинама на подручју града Бања Лука, узела и присвојила разне производе и том приликом оштећеним причинила материјалну штету у износу од око 3.667,09 конвертибилних марака.

Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичена поновити кривично дјело, сходно члана 197. став 1. тачка в. Закона о кривичном поступку Републике Српске", наводе из ОЈТ Бањалука.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бања Луци.

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Тагови :

Бањалука

Крађа

Окружно тужилаштво

Продавница

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